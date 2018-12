Con la GT X Experimental Opel investe sui millennial

Da ben 120 anni, Opel mette a disposizione del grande pubblico le tecnologie all’avanguardia del mondo automobilistico. La Casa di Rüsselsheim democratizza le tecnologie più innovative in linea con il proprio motto “Il futuro appartiene a tutti”. Ma Opel è anche innegabilmente un marchio dalle radici tedesche. Anche questo è da sempre uno standard di Opel. Il meglio dei tradizionali valori tedeschi, ingegneria, la passione per precisione, funzionalità, qualità e affidabilità, incontra ora un atteggiamento cordiale e aperto e un’estetica entusiasmante. Questo è il modo con cui Opel ridefinisce gli standard. La GT X incarna i valori di una Germania moderna e progressista con tutte le sue tecnologie e il suo entusiasmante design. È questo il messaggio della nuova campagna Opel #StandardEvolved che è ora visibile sui social media Facebook, Twitter, Instagram e YouTube e sul sito web aziendale #StandardEvolved o sulla rete VICE. La collaborazione con VICE Brand Solutions, il media brand rivolto ai giovani, consente a Opel di rivolgersi a nuovi gruppi di persone. VICE raggiunge più di sette milioni di persone con i suoi contenuti pluripremiati su tutte le piattaforme e su tutti i canali.

Una campagna in due fasi: una cultura grintosa e aperta influenza le persone e la mobilità

Nella prima fase della campagna, che inizierà a breve, Opel presenterà con video e post i valori e le persone che rappresentano il nuovo e moderno spirito dei tempi in Germania: giovani che, a un primo sguardo, non fanno parte del mainstream pur operando al centro della società e i cui standard si sviluppano grazie alla loro originalità. “Il mio obiettivo è cambiare la percezione delle persone e metterle davanti all’insolito, creando così l’accettazione”, ha dichiarato il tattoo artist Max. Tutti i volti della campagna concordano, è questo che crea una cultura nuova e aperta. “Germania significa libertà. Non importa da dove vieni. Puoi vestirti come preferisci. Puoi baciare chi vuoi. E va bene”.

Grintosa, netta, diretta e allo stesso tempo cordiale ed entusiasmante – questi valori non ridefiniscono solo i nuovi standard culturali. La Opel GT X Experimental è l’automobile che simboleggia tutto questo. Nella seconda fase della campagna, che inizierà a metà dicembre, la Casa mostrerà la propria vision del futuro con l’aiuto della concept. La cultura è in continua evoluzione e la GT X Experimental anticipa l’aspetto dei modelli Opel a partire dalla metà dei prossimi anni Venti e mostra come semplificheranno la vita delle persone con il design e le loro tecnologie. Linee pulite, un design grintoso caratterizzato dalla Bussola e dal Vizor Opel e le tecnologie nascoste che appaiono solo quando servono. La Opel GT X Experimental si concentra sull’essenziale, su quello che conta veramente e su quello che può davvero essere utile a chi guida. La nuova concept Opel riflette così le intenzioni dei millennial presenti nella campagna dimostrando che cosa è possibile aprendo la società alle novità.