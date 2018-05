Con Volvo On Call il pacco Amazon ti arriva direttamente in auto

Non solo auto di qualità ma anche servizi di qualità. Volvo collabora, infatti, direttamente con Amazon per offrire il servizio di consegna direttamente a bordo dell’auto ai clienti. Peccato che, al momento, questo servizio sia disponibile solo negli States…

La collaborazione rappresenta un notevole incremento e una maturazione dei servizi digitali di Volvo offerti ai clienti attraverso la piattaforma Volvo On Call, accessibile mediante una app di facile utilizzo installata sullo smartphone personale. Questi e altri servizi cambieranno il modo in cui i clienti Volvo interagiscono con la propria automobile.

Il servizio è al momento disponibile in 37 città degli Stati Uniti e nell’area attorno ad esse, con l’intenzione di incrementarne il numero nel tempo. Il servizio è accessibile a milioni di membri di Amazon Prime e alla maggior parte dei clienti Volvo nel Paese.

Il servizio di consegna a bordo dell’auto è semplice e comodo da utilizzare. È sufficiente che i clienti scarichino la app Amazon Key e colleghino il loro account Amazon al loro account Volvo On Call. Una volta completata l’impostazione e registrata una destinazione di consegna, i clienti possono fare acquisti su Amazon.com e selezionare l’opzione di consegna “In-Car” al momento del pagamento.

Le app Amazon Key e Volvo On Call comunicano ai clienti quando verrà effettuata la consegna. Il giorno previsto per la consegna, i clienti devono parcheggiare l’auto entro un determinato raggio di distanza dall’indirizzo di consegna fornito e un addetto effettuerà la consegna nell’intervallo temporale previsto. I clienti vengono poi avvisati una volta effettuata la consegna e bloccate le portiere della vettura.

“Siamo molto contenti di collaborare con Volvo Cars per offrire ai nostri clienti negli Stati Uniti il servizio di consegna Amazon Key In-Car. A partire da subito, i membri Prime potranno ordinare decine di milioni di articoli venduti su Amazon.com e farseli consegnare a bordo della loro automobile, senza costi aggiuntivi,” ha dichiarato Peter Larsen, Vice President Delivery Technology di Amazon. “Con il servizio Amazon Key In-Car diffonderemo un’altra modalità comoda e sicura di far arrivare ai nostri clienti la merce acquistata online – e sappiamo che loro l’apprezzeranno enormemente.”

“Sin dal 2015 offriamo il servizio di consegna a bordo auto nei Paesi nordici e in Svizzera attraverso programmi dedicati, nella convinzione che ricevere un prodotto debba essere facile e comodo tanto quanto lo è ordinarlo online,” ha affermato Anders Tylman-Mikiewicz, Vice President Servizi di Consumer Connectivity presso Volvo Cars.

La consegna a bordo dell’auto è uno di numerosi servizi digitali offerti da Volvo ai clienti attraverso la piattaforma Volvo On Call: i proprietari di una Volvo possono già inviare le destinazioni di navigazione in agenda direttamente alla propria automobile, individuare le stazioni di rifornimento più vicine e persino farsi aiutare a localizzare la vettura parcheggiata all’interno di vasti parcheggi o in zone della città poco conosciute.

In alcuni mercati, Volvo mette inoltre a disposizione la sua tecnologia a chiave digitale per funzioni di car sharing abilitate attraverso Volvo On Call. La piattaforma consente a chi possiede una Volvo XC40 di condividerla facilmente con familiari e amici senza dover consegnare loro una chiave fisica per l’accesso alla vettura.

Quando è stata introdotta, Volvo On Call era la prima piattaforma mobile connessa in rete per la fruizione di servizi collegati all’auto; oggi è disponibile in circa 50 Paesi e copre oltre il 90% delle vendite di Volvo Cars a livello globale.

Per saperne di più visitare il sito www.amazon.com/keyincar.