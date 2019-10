CONFINDUSTRIA ANCMA: bene gli incentivi per le due ruote

“Non possiamo che apprezzare l’impegno del Governo in questa direzione e qualsiasi iniziativa in grado di sostenere il mercato e valorizzare gli investimenti che l’industria delle due ruote impiega da sempre in ricerca e sviluppo per migliorare l’impatto ambientale dei veicoli”. Così Giannetto Marchettini, Commissario Confindustria ANCMA, l’associazione nazionale che riunisce l’industria delle due ruote, commentando l’approvazione odierna da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto “Decreto Clima”.

“Il provvedimento – ha aggiunto Marchettini - contiene alcune delle istanze che abbiamo sottoposto all’esecutivo con grande spirito di dialogo. In particolare l’inserimento tra i destinatari delle misure anche i cittadini che vorranno acquistare una bicicletta a pedalata muscolare o elettrica, tema su cui ci siamo spesi molto”. Proprio in merito ai veicoli elettrici il Commissario di Confindustria ANCMA ha “auspicato che si possano trovare le risorse necessarie rinnovare e rendere più strutturali e duraturi gli incentivi anche per l’acquisto di motocicli e ciclomotori”.