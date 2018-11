Continua la crescita di Jeep in un mercato che ad ottobre cala del 7,4%

In ottobre si attestano a quasi 146.700 unità le immatricolazioni di auto nuove in Italia. Fiat Chrysler Automobiles immatricola in ottobre 34.300 vetture per una quota del 23,4 per cento. Nei primi dieci mesi dell’anno le immatricolazioni del Gruppo sono state 432.400 ottenendo una quota pari al 26,4 per cento.

Jeep ad ottobre continua ad essere in ascesa, con un risultato caratterizzato dai segnali positivi dell’intera gamma. Infatti, con 5.400 immatricolazioni ottiene una quota del 3,7 per cento. Altrettanto sostenuto il progressivo annuo con quasi 70.800 registrazioni e una quota del 4,3 per cento.

A trainare i risultati del brand sono in particolare la Renegade – le cui vendite nel progressivo annuo crescono del 10,6 per cento – e soprattutto la Compass: a ottobre le vendite si sono attestate a 2.300 unità, con una quota del 9,8 per cento, prima del suo segmento.

In ottobre Alfa Romeo registra in Italia 1.900 vetture per una quota dell’1,3 per cento.

Nei primi dieci mesi dell’anno le auto registrate dal Brand sono 39.300, per una quota di mercato del 2,4 per cento.

Va sottolineato il risultato di Stelvio, le cui immatricolazioni nel progressivo annuo sono cresciute rispetto allo stesso periodo del 2017 del 95 per cento, ponendo il modello nelle posizioni di vertice del suo segmento.

Il marchio Fiat immatricola in ottobre oltre 22.500 vetture, per una quota al 15,4 per cento. Nei primi dieci mesi del 2018 il Brand registra 282.500 vetture e la quota è del 17,25 per cento.

Fiat presidia con forza le vendite del segmento A, con Panda e 500 al primo e secondo posto nella classifica delle vetture più vendute sia ad ottobre sia nel progressivo annuo. Complessivamente ottengono una quota del 52,4 per cento nel mese e del 50,5 nei primi dieci mesi del 2018.

Risultati positivi anche dalle altre due vetture della famiglia 500. La 500L è la vettura più venduta del segmento, con una quota del 33,8 per cento nel mese e del 45,1 per cento nell’anno. La 500X registra nel progressivo annuo una crescita delle vendite del 12,3 per cento rispetto all’anno scorso.

Lancia registra in ottobre quasi 4.500 vetture, con una quota dello 3,05 per cento.

Nei primi dieci mesi del 2018 il marchio registra 39.700 auto per una quota del 2,4 per cento. Lancia Ypsilon continua a fornire risultati positivi confermandosi la più venduta del segmento B con una quota del 13,3 per cento.

Pietro Gorlier, Chief Operating Officer per la Regione EMEA, ha così commentato: “Come è già avvenuto nello scorso trimestre, anche ad ottobre il mercato è stato parzialmente influenzato dalla nuova normativa WLTP. In questo contesto, è proseguita la strategia di FCA di privilegiare la qualità delle vendite. In particolare registriamo segnali di crescita significativi nei canali più remunerativi, quali vendite ai privati, flotte e noleggio a lungo termine, mentre diminuiscono significativamente i volumi sui canali di vendita meno remunerativi. In quest’ambito Jeep continua a crescere mese dopo mese e raggiunge una quota nei primi dieci mesi dell’anno del 4,3 per cento”.