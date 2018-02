Coyote Nav+: il dispositivo che ti fa viaggiare in totale sicurezza

Molti automobilisti sono sempre più stressati mentre sono alla guida a causa delle code dovute al traffico o dal timore di arrivare in ritardo. Coyote ha sviluppato il Coyote Nav+, un nuovo prodotto sempre connesso per avvisare in anticipo ogni imprevisto.

Il dispositivo offre nuovi servizi di navigazione per guidare sicuri, come il milgior tragitto e gli itinerari alternativi a seconda della situazione del traffico, mappe ergonomiche con visualizzazione 3d e la tecnologia “lane assist” che toglie ogni dubbio sull’uscita da prendere in caso di variazione del percorso. A livello estetico si contraddistingue dalla precedente versione per uno schermo full hd da 5,5 pollici (1920x1080) che garantisce un confort di utilizzo facilitato da un nuovo pulsante di segnalazione a sfioramento. La cartografia, invece, è affidata alla Here, una delle migliori al mondo.

Grazie alle allerte segnalate in tempo reale dalla community, come pericoli temporanei o permanenti, problemi di circolazione, condizioni meteo avverse o veicoli in contromano, l’automobilista è in grado di conoscere in anticipo il proprio tragitto nel raggio di 30 chilometri per guidare in totale sicurezza. Inoltre, Coyote Nav+ mostra sempre i limiti di velocità, dato che la segnaletica stradale non è sempre ottimale. Con il servizio “le mie statistiche” ogni utente potrà poi monitorare quotidianamente la propria guida e ottenere informazioni dettagliate sulla propria attività.

Progettato come strumentazione di navigazione sempre connessa e in continua evoluzione, Coyote Nav+ riceverà futuri aggiornamenti e nuove funzionalità che arricchiranno i servizi del dispositivo. La nuova versione, disponibile dal primo trimestre del 2018, mostra i parcheggi presenti nelle vicinanze dell’arrivo. Per ogni parcheggio indicato, Coyote indicherà orari di apertura, tariffe e numero di posti disponibili. Qualità destinate a far crescere ulteriormente i numeri della community Coyote: 870milioni di chilometri percorsi dalla Community, pari a 1100 viaggi andata e ritorno dalla Terra alla Luna, 5 milioni di utilizzatori in europa con una media di 5 allerte ogni secondo.

Il costo del dispositivo al top di gamma costa 349 euro mentre l’abbonamento ai servizi prevede tre formule: mensile (12 euro), annuale (144 euro) o biennale (240 euro).