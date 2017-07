CYRIL DESPRES E LA PEUGEOT DKR VINCONO IL SILK WAY RALLY 2017

Cyril Despres e David Castera sulla Peugeot DKR #100 vincono di nuovo il Silk Way Rally.L’ultima speciale, inizialmente programmata per domani, sabato 22 luglio, è stata annullata da poco a causa del maltempo che sta flagellando la regione di Zhongwei. Domani i concorrenti andranno fino a Xi’an percorrendo la tappa di collegamento, per festeggiare ufficialmente la vittoria sul podio, ma la corsa è già finita e i risultati sono stati ratificati dalla Direzione Gara.

Cyril Despres aveva più di un’ora di vantaggio sul suo diretto inseguitore, dopo avere fatto registrare il secondo migliore tempo della tredicesima tappa. Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret, che oggi hanno conquistato l’ultima vittoria di tappa, la decima per Peugeot sulle 13 possibili, si classificano al 5° posto; sono stati protagonisti di una bella rimonta dopo l’incidente nella tappa 4.

IL TEAM

Bruno Famin, Direttore di Peugeot Sport / Manager del Team Peugeot Total

« Tantissimi complimenti a Cyril Despres e David Castera. Hanno disputato una bella corsa! Sono riusciti a districarsi tra le insidie del rally e ad arrivare fino in fondo in una corsa difficile. Non è stato semplice, hanno gestito la pressione in modo perfetto. E’ stata una bella prestazione in un rally complicatissimo! Ed è una soddisfazione ancora maggiore, sapendo che avevamo un’unica vettura in lizza per la vittoria da metà corsa. E’ il risultato di un vero lavoro di squadra. Sono fiero dello spirito di squadra che regna nel Team Peugeot Total e vorrei ringraziare tutte le persone che hanno lavorato duro per ottenere questa nuova vittoria. »

Cyril DESPRES, Pilota del Team Peugeot Total / Vincitore del Silk Way Rally 2016 e 2017

« Abbiamo iniziato il rally sotto la pioggia e lo concludiamo sotto la pioggia, festeggiando questa vittoria in modo abbastanza strano, al bivacco della tappa 13, questa sera. Sono felice di avere ripetuto questo risultato, mi sentivo un po’ sotto pressione. Ma sono anche molto fiero del lavoro di squadra fatto con David Castera. Entrambi proveniamo dal settore della moto e abbiamo dovuto imparare velocemente, acquisire esperienza e fiducia. Desidero ringraziare Peugeot per avermi dato questa opportunità nella mia carriera. Ringrazio anche gli ingegneri di Peugeot Sport e tutti i meccanici per avere messo a punto velocemente una vettura così competitiva. Sono impaziente di trovarmi alla partenza della Dakar 2018 con la Peugeot DKR Maxi. E’ chiaramente il mio prossimo obiettivo. »

David Castera, Copilota del Team Peugeot Total / Vincitore del Silk Way Rally 2016 e 2017

« Penso che abbiamo disputato un rally senza errori e che non abbiamo avuto nessun problema, né dal punto di vista tecnico, né sul piano sportivo. Sono contento che siamo riusciti a imporci in questa gara per la seconda volta consecutiva. Il nostro lavoro sta dando i suoi frutti! Adesso ci godremo un meritato riposo prima di partecipare ai prossimi test. C’è qualcosa di ancora più grande che ci aspetta, e si chiama Peugeot DKR Maxi. Sono impaziente! »