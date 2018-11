Dacia Duster : arriva la versione GPL

In Europa Nuovo Duster continua ad esser il SUV più venduto a privati, oltrepassando dal 2010 ad oggi il milione di unità vendute (1.048 mila unità). In Italia, Dacia oltrepassa per la prima volta la soglia del 3% di market share segnando al 30 settembre il 3,06%, con volumi in crescita del 2% in un mercato che presenta, invece, una leggera flessione. Con 8 anni di successo alle spalle, Duster supera le 152.000 vendite dalla data del suo primo lancio. Nuovo Duster nel 2018, anche senza offerta GPL, si attesta come il SUV straniero più venduto a privati nel suo segmento (dati al 30 settembre 2018).

Nuovo Duster è declinato sui livelli Access, Essential, Comfort e, infine, su Prestige, che rappresenta il suo top di gamma. Dal carattere deciso e robusto, presenta interni completamente rinnovati, che assicurano comfort ed ergonomia, grazie ai numerosi dispositivi di assistenza alla guida e al ricco equipaggiamento in termini di tecnologia utile, che assicura alti livelli di qualità percepita.

L’abitacolo, moderno e comodo, fa della funzionalità il suo punto di forza. Lo schermo Media Nav, integrato nella consolle centrale, è facilmente fruibile essendo orientato verso il conducente, e le molteplici regolazioni, tra cui il volante regolabile in altezza e profondità e il sedile del conducente con regolazione lombare, conferiscono al SUV un significativo piacere di guida. Anche la tecnologia a bordo è ricca e garantisce maggiore comfort con il servosterzo ad assistenza elettrica, il climatizzatore automatico, il nuovo sistema di insonorizzazione il Blind Spot Warning, la Multiview Camera e il sistema Keyless Entry, grazie al quale è possibile aprire e chiudere le portiere senza dover cercare le chiavi.

La notevole modularità interna e la presenza di numerosi portaoggetti, permette a Nuovo Duster di offrire una grande capacità di carico. Infatti, dispone di 27,2 litri di vani portaoggetti suddivisi nell’abitacolo. Il volume del vano bagagli sotto la cappelliera è di 478 litri, mentre il volume massimo, con i sedili posteriori ripiegati, è di 1.623 litri. Ma veniamo alla novità di oggi: Dacia introduce il primo motore GPL Euro6DTemp del Gruppo Renault, un 1.6 da 115 cv.

Il serbatoio di Nuovo Duster GPL ha una capienza di 33,6 litri di GPL, con i quali è possibile percorrere ben 436 km. Aggiungendo, invece, la capienza del serbatoio di benzina (50 litri), è possibile percorrere fino a 1.269 km. Durante il nostro primo contatto, su un affascinante percorso che da Napoli ci ha portati in un paesino nell’entroterra del Molise, la vettura è riuscita a sorprenderci ancora una volta per le sue (ormai note) qualità. Il tutto in abbinamento a un motore brioso il giusto e in grado di far risparmiare in maniera considerevole sui rifornimenti. Cosa che non guasta mai, soprattutto di questi tempi. Il suo prezzo di partenza è di 13.350 euro per il livello Essential. Per ogni livello il prezzo del motore GPL è di soli 500 euro in più rispetto al motore benzina.