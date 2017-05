Continua la crescita di Dacia anche nel 2017, segnando nel primo quadrimestre del 2017 un totale di vendite 203.000 unità in Europa e nel bacino del Mediterraneo (+10,8% rispetto al 1° quadrimestre 2016) e quasi 21.000 unità in Italia (+4% dei volumi rispetto al 2016), Duster, si conferma il “best seller” della gamma Dacia, con oltre un milione di unità vendute dal 2010 in Europa e nel bacino del Mediterraneo ed oltre 119.000 unità vendute in Italia nello stesso periodo.In Italia, Duster rappresenta quasi il 42% delle vendite Dacia, confermandosi il best seller insieme a Sandero.

Per festeggiare il successo dell’intera saga delle Extra Limited Edition, Dacia presenta Duster Strongman, la nuova Extra Limited Edition ideata per raccontare la robustezza, una delle principali caratteristiche apprezzate su Duster.

La nuova Extra Limited Edition Duster Strongman, nasce dal co-marketing con Fisherman’s Friend in occasione della 6° edizione della Fisherman’s Friend StrongmanRun, la corsa ad ostacoli più forte di tutti i tempi.

La collaborazione con Fisherman’s Friend, contribuisce a connotare in maniera determinante questa nuova Extra Limited Edition mettendo in evidenza tutta la forza e la robustezza del modello.

Duster Strongman si presenta con un look esclusivo da showcar, caratterizzato da un car wrapping bianco opaco con tetto nero a contrasto e una personalizzazione che si ispira al tema marinaro, molto vicino al mood delle famose caramelle Fisherman’s Friend. Inoltre, il design esterno anteriore si caratterizza per i seguenti dettagli: protezioni sottoscocca satinate, pedane laterali, protezioni passaruota e cerchi in lega da 16’’ dark metal. Mentre il design esterno posteriore è riconoscibile attraverso barre tetto dark metal, vetri oscurati, terminale di scarico cromato, soglia bagagliaio, protezioni sottoscocca satinate e l’esclusivo badge “Fisherman’s Friend StrongmanRun” posto sul portellone posteriore.

L’abitacolo presenta un badge numerato, il volante in pelle, i tappetini personalizzati e la soglia del battitacco caratterizzata dalla firma “Duster”.Concepito sulla base del livello Laureate, Duster Strongman si presenta con una dotazione di serie molto completa. Tra i principali equipaggiamenti di serie dispone infatti di clima manuale, Media Nav Evolution con retrocamera di parcheggio, cruise control e vetri elettrici posteriori.

Duster Strongman è disponibile in soli 100 esemplari, tutti con motorizzazione 1.5 dCi 110cv e trazione 4x4. Il prezzo chiavi in mano è di 20.500 €.

Dal 15 maggio al 9 giugno sarà possibile prenotare Duster Strongman sul sito www.dusterextralimitededition.dacia.it per assicurarsi uno dei 100 esemplari disponibili.

L’Extra Limited Edition Duster Strongman sarà presentata nel week end del 10 e 11 giugno presso la Rete Dacia.