Dakar 2017: Despres con la Peugeot 3008 DKR vince la sfida in Auto

Quando la gara fa il suo ingresso in Bolivia, la volontà degli organizzatori di rendere più difficile la navigazione emerge in modo netto. L’equipaggio Despres/Castera ha raccolto la sfida alla perfezione ottenendo la sua prima vittoria in una speciale in auto alla Dakar, e, dopo questa quarta tappa, si colloca al vertice della classifica generale davanti alla coppia Peterhansel/Cottret.

Cyril Despres e David Castera, che ieri erano si erano attardati, oggi hanno trovato il ritmo giusto a livello di guida e di navigazione. I due ex motociclisti hanno preso il comando della speciale sin dal waypoint n°3 e non lo hanno più lasciato fino all’arrivo a Tupiza, in Bolivia. Cyril Despres arricchisce dunque il suo albo d’oro della Dakar, aggiungendo alle 33 prove speciali vinte in moto il primo successo di tappa in auto. In quest’occasione, conquista il primo posto in classifica generale, con 4 min 08 sec di vantaggio su Stéphane Peterhansel.

Leader della prova all’inizio della giornata, l’equipaggio Loeb/Elena ha avuto dei problemi tecnici. Un calo di potenza li ha penalizzati nelle dune tra i waypoint 1 e 2. Dopo due soste consecutive e un intervento dell’equipaggio sul motore, la 3008DKR #309 è riuscita a concludere la tappa con il 5° miglior tempo, nonostante la mezz’ora persa. La coppia francese è ora al 4° posto in classifica generale, a soli 22 min 23 sec dai leader.

Quando si apprestava a prendere il comando della classifica generale, Carlos Sainz ha cappottato a cinque chilometri dal traguardo. L’equipaggio è sano e salvo e ha potuto concludere la speciale e raggiungere il bivacco per un’intensa sessione di meccanica.

Vincitori della tappa 3 di ieri, sfortunatamente Stéphane Peterhansel e Jean Paul Cottret si sono scontrati con le difficoltà di navigazione di questa tappa 4. Nel correggere una piccola deviazione dalla rotta, l’equipaggio è rimasto bloccato in un corso d’acqua ed ha dovuto cambiare una ruota danneggiata. Nonostante i minuti persi, la coppia detentrice del titolo avanza di un posto in classifica generale ed ora è seconda.

TIPO DI TERRENO: altitudine media di 3.500 m con superamento di dune e numerosi cambi di direzione. CONDIZIONI DI GUIDA: sfide a livello di navigazione

TEMPERATURA: tra 24 e 28°C

VELOCITA’ MEDIA: 113 km/h

VELOCITA’ MASSIMA: 186 km/h

Classifica Tappa 4

1. DESPRES Cyril (FR) / David CASTERA (FR), PEUGEOT 3008DKR, 04 h 22 min 55 sec

2. HIRVONEN Mikko (FIN) / PERIN Michel (FR), MINI, + 10 min 51 sec

3. ROMA Nani (SP) / HARO BRAVO Alex (SP), TOYOTA, + 12 min 51 sec

4. PETERHANSEL Stéphane (FR) / COTTRET J-P. (FR), PEUGEOT 3008DKR, + 15 min 15 sec 5. LOEB Sébastien (FR) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, + 22 min 13 sec

Classifica generale provvisoria dopo la Tappa 4

1. DESPRES Cyril (FR) / David CASTERA (FR), PEUGEOT 3008DKR, 11 h 33 min 16 sec

2. PETERHANSEL Stéphane (FR) / COTTRET J-P. (FR), PEUGEOT 3008DKR , + 04 min 08 sec 3. HIRVONEN Mikko (FIN) / PERIN Michel (FR), Mini, + 05 min 04 sec

4. LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, + 06 min 48 sec

5. ROMA Nani (ESP) / HARO BRACO Alex (ESP), Toyota Hi-Lux, + 10 min 30 sec

le interviste l bivacco

Bruno Famin, Direttore di Peugeot Sport

« Cyril Despres e David Castera hanno fatto una prestazione senza errori. Sono stati premiati prendendo il comando della gara e ottenendo, tra l’altro, la loro prima vittoria in auto nel rally Dakar. Ma sappiamo bene che la corsa dura due settimane e che riserverà ancora moltissimi colpi di scena, come quelli a cui abbiamo assistito negli ultimi due giorni. I problemi incontrati oggi da Carlos, e da Stéphane et Sébastien, che occupavano le prime posizioni in classifica generale, ce lo ricordano. Nulla è dato per scontato, siamo attenti più che mai »

Cyril Despres (PEUGEOT 3008DKR #307) Vincitore della tappa / 1° in classifica generale

« Le prime parti della speciale erano complicate, con molta vegetazione e tracce difficilmente visibili. David ha fatto un ottimo lavoro, non ha commesso nessun errore. Per la maggior parte della giornata siamo rimasti dietro a Carlos, il che ci ha permesso di avere un buon ritmo. Siamo contentissimi. Questa vittoria ha un sapore particolare dopo due anni e mezzo passati a imparare il mestiere di pilota di auto »

Stéphane Peterhansel (PEUGEOT 3008DKR #300) 4° della tappa / 2° in classifica generale

« La speciale non era particolarmente difficile per il superamento delle dune perché erano compatte. Ci siamo persi nell’ultima nota di navigazione, subito prima di arrivare nelle piste più scorrevoli. Nel cercare di ritrovare la pista giusta, siamo finiti in una buca in corrispondenza di un corso d’acqua. Lo sterzo della vettura è rimasto danneggiato e si è rotta la ruota anteriore. Questo piccolo errore di navigazione ci ha fatto perdere molto tempo. La gara non è ancora finita, rimangono molti chilometri da percorrere. Certo, non siamo in testa alla Dakar, ma non siamo nemmeno lontani »

Sébastien Loeb (PEUGEOT 3008DKR #309) 5° della tappa / 4° in classifica generale

« E’ stata una giornata molto complicata. Alla fine, sono contento di essere arrivato. E’ una bella sorpresa constatare che Cyril ha ottenuto lo scratch. Tra noi era quello che aveva accumulato più ritardo e questo ci permette, più o meno, di rimanere in gara nonostante i problemi incontrati oggi. In totale siamo rimasti fermi mezz’ora nella speciale. Daniel se l’è cavata bene nella prima parte della navigazione, ma improvvisamente la macchina non andava più avanti. Ho fatto dei reset, Ripartiva ma poi si fermava di nuovo. Abbiamo sollevato il cofano posteriore, fatto vari tentativi e alla fine un colpo di olio sbloccante ha permesso alla vettura di ripartire. Limitiamo i danni. Ovviamente sono deluso da questi inconvenienti, ma contento di non essere troppo distante dai primi in classifica »