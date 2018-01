Dakar 2018: i leoni Despres e Castera con la Peugeot 3008 DKR ripartono

Dopo un grandissimo lavoro di squadra la PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308, danneggiata nella tappa 4 di ieri, è riuscita finalmente a riprendere la corsa della Dakar 2018

Dopo avere urtato contro una grossa pietra al chilometro 180 della tappa 4 verso le 11 di ieri, martedì 9 gennaio, la PEUGEOT 3008DKR Maxi n°308 è rimasta immobilizzata con metà retrotreno danneggiato. I danni erano così ingenti che l’equipaggio Cyril Despres / David Castera non è potuto ripartire con i propri mezzi. Ha dovuto aspettare per più di 4 ore l’arrivo del camion dell’assistenza PEUGEOT, iscritto alla corsa. Dopo un intervento durato oltre 4 ore, l’auto è stata in grado di avanzare autonomamente fino al bivacco di San Juan de Marcona (Perù), dove è arrivata verso l’1 di notte.

I meccanici del Team PEUGEOT Total, che avevano già preparato i sottoinsiemi di emergenza per riparare i componenti danneggiati, si sono impegnati in modo energico effettuando una vera incursione sulla vettura al fine di riparare la 3008DKR Maxi, in tempo per schierarsi al via della tappa 5 odierna (la più lunga del rally). Una grossissima sfida: completare il lavoro in meno di 3 ore, perché la partenza della tappa era prevista stamattina alle 4!

Con uno straordinario impegno di squadra, in cui ogni meccanico ha fatto la propria parte, la missione è stata compiuta con successo! Cyril Despres / David Castera potranno continuare la corsa, che avevano iniziato così bene (vittoria nella tappa 2). Sanzionati da diverse ore di penalità, hanno perso la possibilità di vincere la Dakar, ma potranno puntare a qualche vittoria di tappa, e a dare assistenza ai loro compagni di squadra, se richiesto dalle circostanze.