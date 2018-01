Dakar, Peterhansel c’è! Ecco il quarantesimo successo personale

Stephane Peterhansel, ecco il suo quarantesimo successo personale, che lo colloca al secondo posto nella graduatoria storica dietro soltanto ad Ari Vatanen, il mito del motorsport che ha ottenuto 50 vittorie di “speciale” alla Dakar.

Dopo la malasorte del 13, “Peter” ottiene infatti non senza difficoltà la vittoria numero 14 alla Dakar, di cui resta il pilota di riferimento. Si tratta anche della quarta doppietta del Team Peugeot Total in questa edizione della competizione.

La vittoria di Peterhansel arriva al termine di un vivace duello tra l’ex leader della corsa e compagno di squadra, che si è prodigato trasformandosi in assistente veloce per consentire a Peterhansel di continuare ma di fatto sacrificando la propria tappa.

L’arrivo in volata al termine della “speciale” di 500 chilometri tra Uyuni e Tupiza è lo show del giorno di una sfida che si è rivelata più dura e ancora più difficile del previsto, ma che non rinuncia ai suoi atout spettacolari.

Meteo stranamente clemente, molta navigazione e piste veloci, la lunga tappa Marathon senza assistenze al bivacco si chiude con l’ennesimo colpo di scena e mette fine alla trilogia delle tappe boliviane, salutate in verità con un certo piacere.

Freddo, pioggia, vento e difficoltà di ogni genere diventano così il preludio per un atto di clemenza da parte degli organizzatori, che hanno deciso di annullare la nona tappa tra Tupiza e Salta e di convertirla in un trasferimento.

La doppietta Peterhansel-Despres non muta la situazione generale di classifica. Carlos Sainz e Lucas Cruz, molto opportunamente, hanno condotto una tappa attenta, aprendo la pista in qualità di vincitori della tappa della vigilia ma abbassando il ritmo in modo tale da minimizzare i rischi.

Al termine della lunga “speciale” l’equipaggio spagnolo del Team Peugeot Total chiude al quinto posto, concedendo appena 5 minuti ai sopravvissuti avversari diretti. La leadership delmMatador e della 3008 DKR Maxi resta al sicuro o, a voler essere scaramantici, è difesa egregiamente da un vantaggio abbondantemente al di sopra dell’ora.

All’arrivo a Tupiza i concorrenti hanno scoperto una nuova situazione, per certi versi raccapricciante. Il bivacco originale, trasformato in un pantano, è stato sostituito da un’assistenza libera su 2 chilometri circa di asfalto, e l’annullamento come detto della tappa successiva concede agli equipaggi, oltre a un’opportuna sospensione delle ostilità, anche la libertà di organizzare l’immediato futuro.

Le Peugeot 3008 DKR Maxi saranno dunque revisionate a Tupiza e ripartiranno la mattina successiva alla volta di Salta, per riprendere la sfida con la Salta-Belen del 16 gennaio.

Classifica otta tappa



1. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 5h 15min18s

2. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 0min49s

3. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, + 2min12s

4. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, + 5min0s

5. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, + 7min4s

6. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, + 10min0s

7. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 16min38s

8. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, + 21min20s

9. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 23min19s

10. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, + 27min55s

Classifica generale



1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, 27h 04min0s

2. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, + 1h 06min37s

3. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 1h 13min42s

4. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, + 1h 23min0s

5. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, + 1h 37min09s

6. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, + 2h 28min36s

7. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, + 2h 43min30s

8. Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE) / Xavier Panseri (FRA), Peugeot 3008DKR Maxi, + 2 h 55min42s

9. Peter Van Merksteijn (NLD) / Maciej Marton (POL), Toyota 4WD, + 4h 59min41s

10. Nicolas Fuchs (PER) / Adrian Mussano Fernando (ARG), Borgward 4WD, + 6h 34min09s

26. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, + 44h46min5s