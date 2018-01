Dakar, quattro Peugeot 3008 DKR tra le prime cinque (in 4 minuti)

E’ un’edizione della Dakar davvero “forte” e pesante. Un’edizione difficilissima. E la terza tappa l’ha confermato. Dopo tre frazioni, la carovana ha già perso per strada un terzo dei concorrenti presentatisi alla partenza di Lima.I continui rovesciamenti di fronte (e i colpi di fortuna e sfortuna) sono all’ordine del giorno.

Si sa, la Dakar non è mai uno scherzo, ma quest’anno forse lo è ancora meno. E anche questa recrudescenza di durezza della prova era stato messo in conto.Nello scenario mozzafiato del Tablazo di Ica, dune a perdita d’occhio e di… Oceano, ma anche una morfologia infernale, impossibile da interpretare.Frequenza e altezza dei cordoni di sabbia sono indecifrabili, il mare di sabbia “mosso” è il più micidiale, perché sembra una tavola ma è un inferno. Ci vogliono ritmo, massima attenzione e affidabilità, mentale e… meccanica.

Due Peugeot 3008 DKR Maxi aprono la pista della lunga speciale, un’incognita di 300 chilometri. Sono la numero 308 di Despres e Castera, vincitori della tappa precedente e in testa al Rally, e la 300 di “monsieur Dakar” Stephane Peterhansel, che con Jean-Paul Cottret ha vinto le ultime due edizioni della competizione.

“Peter” raggiunge Despres sulla pista e passa al comando e i due equipaggi si alternano a condurre le operazioni di navigazione. È una soluzione realmente opportuna, perché il ritmo resta alto ma non elevatissimo e a essere privilegiata è la sicurezza.Oggi, con il 60% di sabbia e di navigazione nell’ignoto del fuori-pista, è prevedibile che chi è partito da dietro godrà di un vantaggio enorme.

Sainz e Cruz, con la 3008 DKR #303, e Loeb e Elena con la #306 si agganciano ai battistrada. Logico anche che possa essere la giornata del “nemico” e infatti Al-Attiyah, partito dalle retrovie, non fa fatica a seguire i segnali… di polvere che si alzano dalle Michelin della 3008 DKR e ad aggiudicarsi la tappa, dopo che il “convoglio” delle Peugeot ha aperto la pista per tutta la Speciale. Era prevedibile e fa parte del gioco più raffinato delle Dakar più interessanti.Il risultato complessivo è magnifico. Le Peugeot 3008 DKR Maxi sembrano volare senza fatica, leggere ed equilibrate sulle dune.

L’evoluzione della macchina è chiara, la competitività evidente. Quattro 3008 DKR nei primi cinque e in 4 minuti. Peterhansel passa al comando del Rally scavalcando Despres, Loeb mantiene il 4° posto con passo regolare e, per il momento, rinunciando alle sue doti di velocista. Sainz sale di due posizioni ed è sesto, nonostante un piccolo errore di navigazione, e c’è anche una quinta 3008 DKR, oltre alle quattro vetture ufficiali del Team Peugeot Total dirette da Bruno Famin che, condotta in forma privata dal “gentleman” sceicco Al Qassimi è ora nella top ten della Dakar numero 40.9 gennaio. Ecco la 4.a tappa, il grande anello di San Juan de Marcona con una Speciale di 330 chilometri e buona parte degli “ingredienti” più forti dei giorni precedenti. Questa volta è l’“avversario” a dover partire per primo, ad aprire la pista e a lasciare i segni del suo passaggio. Ma tutto questo è la dura legge della Dakar!

CLASSIFICA DOPO LA TERZA TAPPA

1. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, 3h09min8s

2. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +4min5s

3. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +6min07s

4. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +7min43s

5. Sébastien Loeb (FRA) / Daniel Elena (MCO), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +8min34s

6. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, +10min11s

7. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, +18min07s

8. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, +18min56s

9. Jakub Przygonski (POL) / Tom Colsoul (BEL), Mini 4WD, +22min42s

10. Lucio Alvarez (ARG) / Robert Howie (ZAF), Toyota 4WD, +23min01s

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA TERZA TAPPA

1. Stéphane Peterhansel (FRA) / Jean-Paul Cottret (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, 6h34min58s

2. Cyril Despres (FRA) / David Castera (FRA), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +3min11S

3. Nasser Al Attiyah (QAT) / Matthieu Baumel (FRA), Toyota 4WD, +7min43s

4. Sébastien Loeb (FRA) / Daniel Elena (MCO), PEUGEOT 3008DKR Maxi, +10min11s

5. Giniel de Villiers (ZAF) / Dirk von Zitzewitz (ZAF), Toyota 4WD, +11min23s

6. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP), PEUGEOT 3008 DKR Maxi, +14min47s

7. Bernhard Ten Brinke (NLD) / Michel Perin (FRA), Toyota 4WD, +31min18s

8. Orlando Terranova (ARG) / Bernardo Graue (ARG), Mini 4WD, +35min19s

9. Martin Prokop (CZE) / Jan Tomanek (CZE), Ford 4WD, +38min56s

10. Nani Roma (ESP) / Alex Haro Bravo (ESP), Mini 4WD, +42min56s