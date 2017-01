Dakar2017: Duello in casa Peugeot

Nella tappa 11 di ieri, approfittando della completa libertà d’azione lasciata dal Team Peugeot Total, gli equipaggi Peterhansel/Cottret e Loeb/Elena si sono lanciati in un emozionante corpo a corpo conclusosi con un divario di soli 18 secondi dopo 292 km di prova speciale. Alla vigilia del traguardo finale, la coppia Peterhansel/Cottret ha messo una seria opzione sulla vittoria grazie a un vantaggio di 5 minuti e 32 secondi su Loeb/Elena.

L'undicesima tappa si preannunciava decisiva, prima della breve e ultima speciale di domani. Ha mantenuto tutte le sue promesse. I due contendenti in lizza per la vittoria hanno dato il massimo al volante della loro PEUGEOT 3008DKR. L’equipaggio Loeb/Elena aveva recuperato circa la metà del ritardo che aveva alla partenza, ma una foratura alla prima curva della seconda parte della speciale lo ha obbligato a cambiare una ruota, compromettendo così la sua lotta.

Arrivando secondo nella speciale di ieri, a soli 18 secondi dai compagni di squadra, l’equipaggio Peterhansel/Cottret si ritrova in comoda posizione in testa al rally con un vantaggio di 5 minuti e 32 secondi. E’ la quinta doppietta, (di cui 3 triplette), del Team Peugeot Total a questa Dakar.

In mancanza di sfide, la coppia Despres/Castera ha gestito perfettamente la tappa senza correre rischi sconsiderati. Alla fine di una tappa prudente, la PEUGEOT 3008DKR n°307 conserva il terzo posto in classifica generale.

TIPO DI TERRENO: dune per I primi 50 chilometri, poi da tratti in stile WRC. TEMPERATURA: tra 20°C e 36°C

VELOCITA’ MEDIA: 95 km/h

VELOCITA’ MASSIMA: 193 km/h

CLASSIFICA TAPPA 11

1. LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, 3h21m15s

2. PETERHANSEL Stéphane (FRA) / COTTRET J-P. (FRA), PEUGEOT 3008DKR, +0m18s 3. TERRANOVA Orlando (ARG) / SCHULZ Andreas, Mini, +6m37s

4. DE VILLIERS Giniel (ZAF) / VON ZITZEWITZ Dirk (ZAF), Toyota Hilux, +7m1s

5. AL RAHJI Yazeed (SAU) / GOTTSCHALK Timo (GER), Mini, +7m25s

7. DESPRES Cyril (FRA) / David CASTERA (FRA), PEUGEOT 3008DKR, +7m32s

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA DOPO LA TAPPA 11

1. PETERHANSEL Stéphane (FRA) /COTTRET J-P. (FRA), PEUGEOT 3008DKR, 28h20m16s 2. LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, +5m32s

3. DESPRES Cyril (FRA) / David CASTERA (FRA), PEUGEOT 3008DKR, +32m54s

4. DE VILLIERS Giniel (ZAF) / VON ZITZEWITZ Dirk (ZAF), Toyota Hilux, +1h49m37s

5. TERRANOVA Orlando (ARG) / SCHULZ Andreas, Mini, +1h51m40s

Al Bivacco

Bruno Famin, direttore di Peugeot Sport e manager del Team Peugeot Total

« Era l’ultima grande tappa del rally in cui potevano accadere molte cose. E’ stata davvero emozionante. Il primo punto molto positivo è avere portato le tre vetture al traguardo. La lotta fra Sébastien e Stéphane è stata straordinaria, con le incertezze della corsa, come la foratura per Sébastien. Era in modalità « full attack », sul punto di vincere la sua scommessa di recuperare il ritardo di 5 minuti e 50 secondi. Non ci è riuscito, ma l’importante per la squadra è avere sempre tre vetture in testa alla classifica generale. Quanto a Cyril, ha guidato a un ritmo adatto alla sua posizione, perché non aveva sfide davanti a lui. Ha portato la vettura al traguardo»

Sébastien LOEB (PEUGEOT 3008DKR #309)

Vincitore della tappa / 2° in classifica generale

« La giornata era iniziata piuttosto bene. Sapevamo che il tracciato era favorevole a noi e abbiamo attaccato a fondo per recuperare su Stéphane. Una foratura alla prima curva della seconda parte della speciale ci ha fatto perdere tutto il vantaggio. E’ frustrante. Abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo finito la speciale nella polvere di Stéphane. A quel punto l’obiettivo era non correre rischi e portare la vettura al traguardo»

Stéphane PETERHANSEL (PEUGEOT 3008DKR #300)

2° della tappa / 1° in classifica generale

« E’ stata una dura lotta oggi con Sébastien. Avevamo perso parte del nostro vantaggio sin dalla prima parte della speciale. La foratura di Sébastien nella seconda parte ci ha permesso di recuperare il ritardo. L’ultima speciale di domani è abbastanza breve. In serata definiremo la strategia. Può accadere di tutto, ma sono fiducioso perché finora la 3008DKR ha dimostrato una perfetta affidabilità »

Cyril DESPRES (PEUGEOT 3008DKR #307)

6° della tappa / 3° in classifica generale

« Per noi quella di ieri è stata una giornata tranquilla. Considerando che avevamo un comodo vantaggio sul quarto concorrente, l’idea era portare la vettura al traguardo ed evitare i problemi. La giornata è andata abbastanza bene. La seconda parte della tappa era interessante. Mi sono sentito un pilota di WRC ! »