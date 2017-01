Dakar2017: la banda Peugeot si piglia tutto

Dopo quasi 9000 km di avventure attraverso il Paraguay, la Bolivia e l’Argentina, le tre nuove PEUGEOT 3008DKR degli equipaggi Peterhansel /Cottret, Loeb/Elena e Despres/Castera hanno raggiunto in quest’ordine Buenos Aires, aggiudicandosi i primi tre posti alla Dakar 2017. La storica tripletta si aggiunge alle cinque vittorie già ottenute in questa gara da PEUGEOT, e accompagna idealmente il lancio del nuovo SUV Peugeot 3008 in tutto il mondo.

BLU, BIANCO E ROSSO

Trent’anni dopo la sua prima vittoria alla Dakar nel 1987, Peugeot dà prova ancora una volta del know-how francese, conquistando una strepitosa tripletta. Al volante della PEUGEOT 3008DKR, l’equipaggio più vincente della storia della Dakar, Peterhansel/Cottret ha tenuto alto il vessillo del tricolore francese sul suolo sudamericano, attraverso un percorso costellato di insidie, che univa numerose tappe ad alta quota, una navigazione resa molto più difficile e un meteo capriccioso. Quest’edizione 2017 è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena. I leader si sono succeduti gli uni agli altri senza riuscire mai a imporre un divario decisivo.

NUOVO RECORD PER Mr DAKAR

Molti pensano che il numero 13 porti male. Sono pochi coloro che decidono di farne il loro numero portafortuna. Stéphane Peterhansel potrebbe far parte di questo ristretto club ora che ha conquistato la sua tredicesima vittoria alla Dakar (6 in moto, 7 in auto), il che gli permette di migliorare il suo record. Protagonisti di una corsa quasi perfetta, Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret hanno ottenuto il loro settimo successo comune, il che permette a Jean-Paul di stabilire il nuovo record di vittorie tra i copiloti.

CAMPIONI CHE IMPARANO IN FRETTA

Nella loro seconda partecipazione alla Dakar, la coppia Sébastien Loeb/Daniel Elena ha impressionato per i progressi compiuti e si è dimostrato l’equipaggio più veloce delle gara, con un perfetto controllo del ritmo di gara e della navigazione. Purtroppo, un guasto al motore nella tappa 4 gli è costato 26 minuti che si sono rivelati decisivi sul traguardo. Classificatosi secondo, l’equipaggio n°309 si aggiudica, per il secondo anno consecutivo, il titolo onorifico di miglior performer con cinque vittorie di tappa sulle 10 disputate.

PRIMO PODIO DAKAR SULLE QUATTRO RUOTE

Classificatisi settimi l’anno scorso, Cyril Despres e David Castera hanno provato la gioia di riassaporare il gusto del podio, che avevano già conosciuto in moto (5 vittorie per Cyril e un terzo posto per David). L’equipaggio della PEUGEOT 3008DKR n°307 ha ottenuto anche la sua prima vittoria in una speciale alla Dakar in auto, e ha anche conquistato il comando della classifica generale alla fine di una tappa molto selettiva. Conferma così incontestabilmente che sta diventando sempre più forte.

INCIDENTE DI PERCORSO

Dopo avere dimostrato ancora una volta la sua forte velocità, sfortunatamente l’equipaggio Sainz/Cruz non è riuscito a terminare questa Dakar, quando stava per prendere il comando. La coppia spagnola è stata costretta al ritiro, dopo avere cappottato nella tappa 4, perché, ritornata al bivacco di Tupiza, non è stato possibile riparare la vettura n°304 entro i tempi stabiliti.

UNA DEGNA EREDE

La PEUGEOT 3008DKR, che subentra alla PEUGEOT 2008DKR vincitrice l’anno scorso, ha fatto il suo ingresso trionfale nel rallyraid più impegnativo del mondo. Di fronte ai veicoli a quattro ruote motrici dei concorrenti, la 3008DKR a due ruote motrici ha dimostrato il valore delle scelte tecniche fatte dal Team Peugeot Total. Nonostante le modifiche del regolamento sfavorevoli (la strozzatura della flangia di aspirazione del turbo), il lavoro fatto in questi ultimi mesi a livello del motore e delle sospensioni ha dato i suoi frutti. Tra l’altro, l’adozione di una carrozzeria derivata dal SUV Peugeot 3008 ha permesso delle evoluzioni aerodinamiche che hanno contribuito alle alte velocità massime.

UN PALMARES IN ORO MASSICCIO

Questa tripletta conquistata dal Team Peugeot Total arricchisce l’albo d’oro già impressionante di PEUGEOT alla Dakar. E’ la sesta vittoria del Marchio in questa gara in sette partecipazioni ed è la sua seconda tripletta.

Albo d’oro di PEUGEOT alla Dakar:

1987: vittoria di Vatanen/Giroux (205 T 16 Grand Raid)

1988: vittoria di Kankkunen/Piironen (205 T 16 Grand Raid)

1989: doppietta Vatanen/Berglund (405 T 16 Grand Raid), Ickx/Tarin (405 T 16 Grand Raid)

1990: tripletta Vatanen/Berglund (405 T 16 Grand Raid), Waldegard/Fenouil (405 T 16 Grand Raid), Ambrosino/Baumgartner (205 T 16 Grand Raid)

2016: vittoria di Peterhansel/Cottret ( PEUGEOT 2008DKR)

2017: tripletta di Peterhansel/Cottret, Loeb/Elena e Despres/Castera (tutti su PEUGEOT 3008DKR)

LE CIFRE CHIAVI DELLA DAKAR 2017

CHILOMETRI PERCORSI: 8823 km, di cui 4093 km cronometrati in dodici tappe.

VITTORIE DI TAPPA: 9 su 12 in totale, ossia 5 per Loeb/Elena (tappe 2, 5, 8 e 11), 3 per Peterhansel/Cottret (tappe 3, 7 e 11), 1 per Despres/Castera (tappa 4).

DOPPIETTE E TRIPLETTE: 5 doppiette (Tappe 3, 7, 8, 10 e 11) di cui 3 triplette (Tappe 3, 8 e 10).

LEADER SUCCESSIVI: Loeb/Elena (tappe 2, 3 e 8), Despres/Castera (tappa 4), Peterhansel/Cottret (tappa 5, 7, 10, 11). VELOCITA’ MASSIMA: 203 km/h (tappa 2).

TEMPERATURA MASSIMA: 45° (tappa 2).

CLASSIFICA TAPPA 12

1.LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, 28min 55sec 2.PETERHANSEL Stéphane (FRA) / COTTRET J-P. (FRA), PEUGEOT 3008DKR , +00min 19sec 3.DE VILLIERS Giniel (ZAF) / VON ZITZEWITZ Dirk (ZAF), Toyota Hilux, +00min 30sec 4.DESPRES Cyril (FRA) / David CASTERA (FRA), PEUGEOT 3008DKR, + 00min 53sec 5.RAUTENBACH Conrad (ZWE) / HOWIE Robert (ZWE), Toyota, + 1min 00sec

CLASSIFICA GENERALE DELLA DAKAR 2017 – DOPO LA TAPPA 12

1.PETERHANSEL Stéphane (FRA) / COTTRET J-P. (FRA), PEUGEOT 3008DKR , 28h 49min 30sec 2.LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, +05 min 13sec 3.DESPRES Cyril (FRA) / David CASTERA (FRA), PEUGEOT 3008DKR, +33min 28sec

4.ROMA Nani (ESP) / HARO Bravo (ESP), Toyota Hilux, +1h 16min 43sec