Dakar2017 tripletta Peugeot nella tappa marathon

Le PEUGEOT 3008DKR hanno superato alla grande la « sfida marathon », mettendo a segno una tripletta alla fine della tappa 8. La coppia Sébastien LOEB / Daniel ELENA, che ha fatto segnare il miglior tempo della giornata, in 4 ore 11 minuti e 2 secondi, ha ripreso il comando della classifica generale con 1 minuto e 38 secondi di vantaggio sull’equipaggio Stéphane PETERHANSEL / Jean-Paul COTTRET, che ha concluso la tappa al 2° posto, a 3 minuti 35 secondi. Dopo una corsa ben gestita, Cyril DESPRES / David CASTERA sono arrivati terzi (+ 5minuti 35 secondi) e hanno riconquistato il 3° posto sul podio della classifica generale, portando il loro vantaggio a 6 minuti 19 secondi sulla coppia Nani ROMA / Alex HARO BRAVO, relegata in quarta posizione.

Senza assistenza al bivacco di Uyuni – come previsto dal regolamento della tappa marathon – lunedì sera i concorrenti si sono dovuti dedicare a una piccola sessione di meccanica in piena autonomia. Gli equipaggi del Team Peugeot Total non hanno fatto eccezione e la coppia LOEB / ELENA è stata la più impegnata perché ha dovuto cambiare la pompa del servosterzo della propria vettura. Una sfida tecnica che i tre equipaggi francesi Peugeot Sport hanno superato brillantemente: ieri le PEUGEOT 3008DKR hanno fatto segnare le migliori prestazioni nella tappa 8.

Le conseguenze delle avverse condizioni meteo continuano a pesare su questa 39esima edizione della Dakar. Le due prove speciali della giornata, che costituivano la tappa 8, sono state accorciate (417km cronometrati in totale sui 492 km previsti), e un’assistenza tecnica a metà giornata è stata concessa in via eccezionale tra le due sessioni cronometrate. Una frana su una strada, poi, ha bloccato il rally nel percorso di collegamento che conduce a Salta e ha comportato l’annullamento della tappa 9 di oggi. Le auto da corsa e quelle dell’assistenza sono attese in tarda notte in Argentina.

TIPO DI TERRENO: fango, fuoripista con una navigazione complicata, poi piste tipo WRC. CONDIZIONI DI GUIDA: difficili, con molte grosse pozzanghere

TEMPERATURA: tra 10 e 21, 6°C.

VELOCITA’ MEDIA: 95, 5km/h.

VELOCITA’ MASSIMA: 176, 5km/h

CLASSIFICA TAPPA 8

1. LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, 04h11min02sec

2. PETERHANSEL Stéphane (FRA) / COTTRET J-P. (FRA), PEUGEOT 3008DKR, + 03min35sec 3. DESPRES Cyril (FRA) / David CASTERA (FRA), PEUGEOT 3008DKR, + 05min13sec

4. HIRVONEN Mikko (FIN) / PERIN Michel (FRA), Mini, +08min14sec

5. DE VILLIERS Giniel (ZAF) / VON ZITZEWITZ Dirk(ZAF), Toyota Hilux, +11min57sec

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA DOPO LA TAPPA 8

1. LOEB Sébastien (FRA) / ELENA Daniel (MON), PEUGEOT 3008DKR, 20h10min05sec

2. PETERHANSEL Stéphane (FRA) / COTTRET J-P. (FRA), PEUGEOT 3008DKR , + 01min38sec 3. DESPRES Cyril (FRA) / David CASTERA (FRA), PEUGEOT 3008DKR, +17min17sec

4. ROMA Nani (ESP) / HARO Bravo (ESP), Toyota Hilux, +23min36sec

5. HIRVONEN Mikko (FIN) / PERIN Michel (FRA), Mini, +53min41sec

All’arrivo

Sébastien LOEB (PEUGEOT 3008DKR #309)

Vincitore della tappa / 1° in classifica generale

« Lunedì sera abbiamo dovuto lavorare un po’ a livello di meccanica al bivacco di Uyuni. Ho aiutato Daniel fin quasi alle 23 e poi sono andato a dormire. La prima speciale di ieri è andata bene. La vettura funzionava perfettamente. Le condizioni erano tutt’altro che ottimali, c’erano delle pozzanghere di 600 metri. All’inizio Stéphane era un po’ più veloce di noi nei tratti fuoripista. Poi, abbiamo preso un vantaggio sulla parte in pista. Volevamo aumentare il divario, ma a 80 km dal traguardo siamo stati sfortunati e abbiamo forato nell’attraversamento di un guado! C’era una pietra in fondo all’acqua. Abbiamo vinto comunque la speciale con un buon tempo e abbiamo preso il comando del rally. Faremo da apripista al via della prossima tappa, che ci sembra altrettanto difficile a livello di navigazione. Siamo sempre in gara, ed è ciò che conta! Con Stéphane è una lotta serrata: guida velocissimo e non fa errori. Complessivamente, adesso Daniel ha trovato i suoi punti di riferimento nella lettura delle note del roadbook, anche nei fuoripista. Per noi le cose vanno bene, ma non siamo al riparo da nessun inconveniente »

Stéphane PETERHANSEL (PEUGEOT 3008DKR #300)

2° della tappa / 2° in classifica generale

« Per noi non è stata una giornata perfetta. Abbiamo forato abbastanza presto, all'incirca al km 120. Lì abbiamo perso tre minuti. In quel momento Sébastien ci ha superato e siamo rimasti dietro a lui, al limite consentito dalla sua polvere. Siamo comunque vicini. Il divario tra noi è di un po’ più di 3 minuti. Sono contento della prestazione, anche se gli abbiamo ceduto un po’ di tempo, perché comunque c’erano ben 300 km di stile WRC. Ne usciamo bene, sono contento di non essere molto lontano da lui. Abbiamo perso il 1° posto ma non siamo lontani e tutto è ancora possibile. Sébastien LOEB sa gestire la pressione e il primo posto. Quanto a noi, cercheremo di guidare più velocemente possibile sino alla fine. Ci troviamo raggruppati con le 3 Peugeot davanti: è meglio, in vista dei prossimi giorni. Mi spiace che la tappa Super Belen di oggi sia stata annullata, si presentava interessante per noi. Ci priva di una chance di fare la differenza rispetto a Sébastien »

Cyril DESPRES (PEUGEOT 3008DKR #307)

3° della tappa / 3° in classifica generale

« La serata di lunedì è stata un po’ lunga. Avevamo un problema su un triangolo inferiore con un giunto uniball che aveva del gioco. Ho preferito cambiarlo. Io e David siamo andati a letto tardi, ma oggi stavamo bene. A un certo punto abbiamo combattuto contro l’aquaplaning in una enorme pozzanghera. La pressione dell’acqua ha fatto aprire la portiera di David, che si è fatto proprio una bella doccia! Nella seconda parte non abbiamo avuto particolari problemi, salvo il fatto che si trattava di una speciale tipo WRC, quindi non esattamente la nostra specialità! Siamo partiti 6 minuti dietro a Nani ROMA e siamo arrivati 4 minuti davanti a lui; siamo abbastanza contenti della nostra giornata »