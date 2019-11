Daniele Maver premiato nell’Edizione 2019 del “Premio Italia Informa”

Ieri a Roma, è anadat in scena l’Edizione 2019 del Premio Italia Informa, che gode del patrocinio della Regione Lazio e si conferma un importante appuntamento che coinvolge i nomi più prestigiosi del mondo della Finanza, dell’Economia, dell’Arte e della Cultura.

Nel corso dell’evento, a Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, è stato riconosciuto il Premio Italia Informa assegnato con questa motivazione: “Per aver dimostrato di essere un eccellente leader, guidando e accompagnando dal 2007 Jaguar Land Rover Italia in un percorso di straordinaria crescita, riuscendo a raggiungere importanti e ambiziosi traguardi. La sua gestione è caratterizzata da ottime capacità organizzative e operative, abbinate ad una “vision” che gli permette di cogliere il futuro e anticipare i cambiamenti in un panorama del mercato automobilistico in continua evoluzione”.

Il riconoscimento, promosso dall’omonimo magazine economico-finanziario e di costume, nasce proprio dal desiderio di valorizzare tutte quelle personalità che contribuiscono con la propria professione e il proprio talento a rendere migliore il nostro Paese. E’ rivolto a personalità operanti in ambiti diversi, che si sono particolarmente distinte durante il proprio percorso professionale e di vita. I candidati sono selezionati dal Comitato scientifico, un “osservatorio” esterno alla Redazione del magazine.

Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia, ritirando il premio, ha dichiarato: “Desidero ringraziare Italia Informa per questo importante riconoscimento che vuole premiare il mio percorso professionale, le mie scelte di business e la vision strategica che mi ha permesso, grazie anche a tutto il mio team, di raggiungere traguardi ambiziosi e significativi per Jaguar Land Rover Italia.”