Debutta a Parigi la nuova Mercedes GLE

Il nuovo Mercedes GLE sceglie la paserella del Salone dell'Auto di Parigi per rivoluziona nuovamente un segmento che ha inaugurato più di venti anni fa, introducendo numerose innovazioni e riconfermando il proprio ruolo di trendsetter. A bordo della nuova generazione debuttano, infatti, per la prima volta l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt, il sistema di assistenza in coda attivo e sistemi di assistenza alla guida avanzati. L’abitacolo si presenta ancora più spazioso e confortevole, con una terza fila di sedili disponibile a richiesta. Il sistema di Infotainment offre oggi schermi più ampi, un display head-up completamente a colori con risoluzione di 720 x 240 pixel e un livello di MBUX (Mercedes-Benz User Experience) avanzato, in grado di riconoscere il movimento di mani e braccia per supportare il comando richiesto. Il design degli esterni esprime forza e carattere, facendo registrare al contempo un nuovo record di aerodinamica nel segmento dei SUV. Anche la gamma di motori è completamente rinnovata, all’insegna di prestazioni e massima efficienza. La nuova trazione 4MATIC, offre grande sicurezza e dinamismo su strada e performance superiori in offroad. Successivamente al lancio, previsto per la metà del 2019, l’offerta delle motorizzazioni sarà ulteriormente ampliata da un nuovo propulsore ibrido plug-in con un’elevata autonomia. Il listino sarà disponibile a fine autunno.

“Il nuovo GLE è più confortevole che mai su strada, confermando la sua superiorità nell’impiego offroad. A dimostrazione dell’impegno nel ribadire il nostro ruolo di precursori nel segmento SUV”, ha dichiarato Ola Källenius, responsabile della Divisione Ricerca del Gruppo Daimler AG e della Divisione Sviluppo di Mercedes-Benz Cars. “L’abitacolo molto più spazioso, i nuovi comandi, i sistemi di assistenza alla guida notevolmente ampliati e affinati, insieme alla migliore aerodinamica del segmento, la nuovissima gamma di motori e le numeriose innovazioni rafforzano questa ambizione».

“GLE fa suo il design iconico della Stella, pur tenendo fede al suo dna offroad», ha dichiarato Gorden Wagener, responsabile del design di Daimler AG. “Il suo linguaggio formale incarna alla perfezione la nostra filosofia di design della ‘limpida sensualità’ e rappresente la ricercatezza moderna. Il fascino degli interni si realizza attraverso il connubio tra un’estetica elegante e raffinata e l’aspetto high-tech digitale del sistema MBUX”. Sotto il profilo aerodinamico, il nuovo GLE fa registrare il record nel segmento, con valori di C x che partono da 0,29.

Con il lancio di Classe M nel 1997 Mercedes-Benz creò il segmento dei SUV premium. Dall’autunno del 2015, questa gamma di modelli, viene definita con la sigla GLE, nome che comunica l’appartenenza al segmento dei SUV della famiglia di Classe E. Attualmente il marchio con la Stella è molto presente nel segmento dei SUV con ben sette modelli (GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, Classe G). Il nuovo GLE farà il suo debutto al pubblico in occasione del Mondial de l’Automobile di Parigi (in programma dal 4 al 14 ottobre 2018), e arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2019 (USA ed Europa) e nella primavera del 2019 (Cina). GLE sarà prodotto a Tuscaloosa (Alabama/USA).