Debutta Stonic il suv compatto di Kia

Il mercato dei crossover è in continua crescita nel vecchio continente e Kia, forte di una grande tradizione nel segmento SUV, si prepara per un ruolo da protagonista. Ieri il debutto in società del nuovo Stonic, il crossover compatto, arriverà sulle strade nel secondo semestre 2017.



Moderno, sportivo, audace. Stile e praticità, spazio e dinamismo: Stonic reinterpreta il Dna dei SUV Kia, rimescolandone i valori, declinandoli in un nuovo formato, dinamico e sorprendente.

Nel nome il suo dna. Il nome Stonic nasce dalla combinazione di “speedy” e “tonic”, un acronimo che fonde in una parola i concetti accattivanti di ritmo, velocità e musica, un naming che suggerisce agilità, freschezza e appeal, valori identificativi del nuovo crossover compatto Kia.

Calamita per gli sguardi. Linee scolpite, gruppi ottici dalla forte personalità: con Stonic è davvero impossibile passare inosservati. Le sue armi? Dimensioni compatte per muoversi in città, unite alle performance per il massimo del divertimento e del dinamismo fra le curve.

Dettagli che contano. Che si tratti degli interni, dove ergonomia e comfort sono le parole d’ordine, dove le scelte “smart” e le soluzioni adottate amplificano e rendono lo spazio flessibile per tutti gli occupanti. Oppure che si tratti dell’animo Hi-Tech, sottolineato dal sistema HMI (Human Machine Interface) che porta la connettività ai massimi livelli, Stonic punta dritto al cuore di chi esige che il tempo passato a bordo della propria vettura, sia sempre e solo “tempo di qualità”.

Sotto il cofano della Stonic due benzina di ultima generazione, un tre cilindri 1.0 T-GDI (Turbocharged Gasoline Direct Injection) da 120 Cv e un quattro cilindri 1.4 MPi da 100 Cv (sempre a benzina) tutti equipaggiati con il sistema Stop&Go, non poteva mancare il diesel 1.6 CRDi da 110 Cv. La gamma verrà completata con un 1.2 MPi da 84 Cv, per i neo patentati.

Prezzi da 16.000 a 22.000 euro