Debuttano le nuove Peugeot 508 Hybrid e 508 SW Hybrid

Le nuove PEUGEOT 508 HYBRID e 508 SW HYBRID, potranno esser ordinate in Italia da fine anno e la loro commercializzazione avverrà nel corso del primo trimestre 2020. Oltre ad esprimere l’intenzione del Marchio PEUGEOT di accompagnare ogni nuovo lancio di prodotto con una versione elettrificata, hanno appena superato il test di omologazione in base al nuovo protocollo WLTP con risultati di grande rilievo:

508 HYBRID: 29g (1) di C0 2 /km (1,3L/100km) e un’autonomia di 54 km (2) in modalità 100% elettrica.

di C0 /km (1,3L/100km) e un’autonomia di 54 km in modalità 100% elettrica. 508 SW HYBRID: 30g(3) di C0 2 /km (1,3L /100km) e un’autonomia di 52 km(4) in modalità 100% elettrica.

Questa nuova motorizzazione PLUG-IN HYBRID garantisce una potenza complessiva di 225 CV/165kW con emissioni di C0 2 al vertice del segmento e permette a PEUGEOT di rafforzare la sua offensiva elettrica con veicoli efficienti dal punto di vista dinamico, per una naturale transizione energetica.

Un’esperienza di guida arricchita da nuove sensazioni

Poiché proporre un’esperienza di guida appagante fa parte del DNA del Marchio PEUGEOT, le nuove motorizzazioni PEUGEOT PLUG-IN HYBRID offrono un piacere evoluto. Il risultato è una serie di nuove sensazioni con un dinamismo senza pari, grazie soprattutto alle nuove modalità di guida.

Ogni modalità di guida è esclusiva e offre esperienze diverse:

Silenziosità della modalità ZERO EMISSIONI , in 100% elettrico

, in 100% elettrico Prestazioni esaltanti della modalità SPORT che fa ricorso a tutta la potenza del sistema

che fa ricorso a tutta la potenza del sistema Polivalenza della modalità HYBRID

Modalità COMFORT che associa la modalità di guida HYBRID al comfort delle sospensioni a smorzamento pilotato

PEUGEOT 508 HYBRID e 508 SW HYBRID: Assolutamente efficienti

Le nuove PEUGEOT 508 HYBRID e 508 SW HYBRID abbinano il motore benzina PureTech turbo da 180 CV (132kW) ad un motore elettrico da 110 CV (80kW) per una potenza massima complessiva di 225 CV (165kW). La trazione è anteriore.

La motorizzazione HYBRID adottata dalle nuove PEUGEOT 508 e 508 SW è stata progettata per offrire sensazioni ALLA GUIDA ancora più appaganti. Ottimizza i costi di utilizzo grazie a un’efficienza ai massimi livelli del mercato delle auto ibride con emissioni di C0 2 di appena 29g di C0 2 /km WLTP.

La batteria ha una capacità di 11,8 kWh e garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di 54 chilometri (1) WLTP sulla berlina e di 52 chilometri (4) sulla versione SW. La ricarica si effettua in meno di 1h45 collegandola a una Wallbox (caricatore da 7,4 kW 32A, disponibile in opzione).

Il posizionamento della catena di trazione e delle batterie è stato effettuato senza scendere a compromessi grazie alla piattaforma multienergia EMP2 (Efficient Modular Platform). L’abitabilità è stata mantenuta e i volumi del bagagliaio sono identici a quelli delle versioni termiche (487L per PEUGEOT 508 e 530L per PEUGEOT 508 SW).

Quest’offerta plug-in hybrid si articola in 3 livelli di allestimento:

- Allure: allestimento super-equipaggiato, nel cuore della gamma 508

- GT Line, con una caratterizzazione votata alla sportività

- GT, l’alto di gamma dalla presentazione esclusiva che adotta un’inedita selleria in Alcantara® Grigio Greval.

Dimostrazioni concrete della visione di PEUGEOT per una mobilità senza vincoli, entusiasmante e sempre più efficiente, le PEUGEOT 508 HYBRID e 508 SW HYBRID rappresentano un’offerta ulteriore nell’ambito delle motorizzazioni ibride plug-in ed affiancano le PEUGEOT 3008 HYBRID e 3008 HYBRID4.