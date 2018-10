Debutto parigino per la Ferrari 488 Pista Spider

Dopo essere stata ammirata al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach® , debutta a Parigi la nuova serie speciale 488 Pista Spider, il 50° modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante.

Si tratta della Ferrari spider di serie più performante in assoluto nella storia della Casa di Maranello, con il miglior rapporto peso/potenza di sempre, pari a 1,92 kg/cv.Abbina l’impiego delle migliori soluzioni tecnologiche sviluppate nelle competizioni, con il piacere della guida en plein air, consentendo di vivere emozioni uniche.Il pilota è tutt’uno con la vettura, è parte integrante del veicolo che garantisce una reattività immediata ai comandi e il pieno controllo in tutte le manovre, anche le più complesse.

Quest’automobile beneficia del più elevato transfer tecnologico dalla pista mai avvenuto per una vettura scoperta omologata per uso stradale. Motore, dinamica e aerodinamica derivano da due modelli da corsa: la 488 Challenge e la 488 GTE, che ha vinto il FIA World Endurance Championship nella classe GT nel 2017, per un totale di 5 Campionati Costruttori nel FIA WEC GT su 6 partecipazioni. Inoltre questo modello chiaramente recepisce anche tutto il lavoro di sviluppo svolto con la versione coupé, la 488 Pista.

La Ferrari 488 Pista Spider è equipaggiata con il motore V8 più potente nella storia della Casa di Maranello, nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. E’ il V8 biturbo da 3902 cc, in grado di erogare 720 cv (50 cv in più rispetto alla 488 Spider), con una coppia calibrata in modo da avere sempre una sensazione di accelerazione crescente.Questo propulsore ha anche ricevuto la nomination speciale “Best of the Best”, quale miglior motore tra tutti i vincitori degli ultimi 20 anni.Le performance sono le più elevate mai ottenute da una spider del Cavallino Rampante, con valori di accelerazione 0-100km/h in 2.85 secondi, e tempo sul giro a Fiorano in 1’21’’5.

Il cliente di riferimento della 488 Pista Spider è il tipico ferrarista “duro e puro”, possessore di altre vetture spider Ferrari. Vuole provare le eccezionali performance di cui è capace la 488 Pista Spider, ma anche godersi la guida senza tettuccio e sentire “cantare” il fantastico suono del propulsore.Le innovazioni non si fermano all’aumento di potenza, ma riguardano anche la riduzione del peso complessivo e si spingono oltre, migliorando la guidabilità e rendendo la Ferrari 488 Pista Spider uno dei modelli più coinvolgenti ed emozionanti mai prodotti da Ferrari.