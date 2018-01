Doblo Cargo è “Light Van of the Year” 2018

Doblò Cargo di Fiat Professional vince per la terza volta consecutiva il titolo di "Light Van of the Year" vincendo il prestigioso What Van? Awards 2018.E nella fastosa cerimonia di premiazione, che si è svolta a Londra per Fiat Professional, Fiorino, il popolare modello del marchio è stato acclamato nella categoria "Small Van", a dimostrazione della rilevanza e dell'attrattiva della linea di veicoli commerciali leggeri di Fiat Professional.

La capacità di Doblò Cargo di trasportare fino ad una tonnellata, il volume di carico fino a 5,0 m3, e la gamma di motori efficienti diesel da 1,3 e 1,6 litri e benzina da 1,4 litri hanno fatto del veicolo leggero pluripremiato la scelta migliore non solo per operatori di flotte, ma anche per la commissione giudicante il concorso.

I giudici sono rimasti impressionati dalle qualità straordinarie per la sua categoria del nuovo Doblò Cargo, incluse la dinamica e il comfort eccellenti, risultato delle sue sofisticate sospensioni bi-link, la capacità di carico e la volumetria al vertice del segmento e la sua solidità, robustezza e ampiezza di gamma.

"Il fatto che Doblò Cargo si sia aggiudicato il Light Van Award per tre anni consecutivi rappresenta una prova evidente della sua qualità duratura - dichiara James Dallas, Editor di What Van? -. Una maneggevolezza di punta e uno standard elevato nella qualità di fabbricazione rientrano fra le doti di Doblò, ma è l'ampiezza della gamma ch

lo rende unico, con volumi di carico compresi fra 3,4 m3 e 5,0 m3 e una capacità di portata che va da 750 kg fino ad un massimo di 1,005 kg".Nel ricevere il premio per Doblò Cargo, Richard Chamberlain, Country Manager Fiat Professional, ha affermato: "Siamo immensamente fieri sia del Doblò che del Fiorino e siamo lieti di assistere al doppio conferimento di premi di altissimo valore per il nostro brand.

"Questi riconoscimenti sono particolarmente importanti in quanto sono conferiti da una commissione di esperti, profondi conoscitori del mercato dei veicoli commerciali leggeri e consapevoli delle esigenze dei clienti di van. I premi sono un'ulteriore dimostrazione della forza e della competitività della linea di veicoli commerciali leggeri Fiat Professional, che recentemente ha ricevuto un supporto con l'arrivo di Talento e del pick-up Fullback e sottolineano gli enormi passi avanti compiuti dal brand, impegnato in una continua crescita e nel miglioramento della propria reputazione".

Grazie ad un design rivisitato, all'interno e all'esterno, il Fiorino è ideale per l'uso in città, agile nel traffico e facile da parcheggiare. Nonostante ciò, ha una capacità di carico straordinaria fino a 2,8 m3 e può trasportare fino a 660 kg di portata utile. Inoltre il Fiorino è leader in termini di prestazioni, bassi costi d'esercizio, comfort e funzionalità.