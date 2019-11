Doppio riconoscimento per Kia ai 2019 WWCOTY

All’edizione 2019 dei Women’s World Car of the Year awards. kia si aggiudica due prestigiosi premi Sul podio, Kia XCeed premiato come "Urban Car Award", mentre a Soul EV è andato l’ambito titolo di "Green Car Award". Kia si è distinta anche come l'unico produttore ad aggiudicarsi due premi in due diverse categorie.

Annunciati durante una cerimonia tenutasi al recente Dubai International Motor Show, i Women’s World Car of the Year awards vengono assegnati da una giuria femminile attentamente selezionata e composta da 41 giornaliste automotive provenienti da 34 paesi e cinque continenti.

Kia XCeed e nuova Soul EV hanno fatto il loro debutto nel segmento degli urban crossover nel corso del 2019. Kia XCeed è il nuovo crossover utility vehicle (Cuv), l'alternativa sportiva ai classici Suv. Più emozionale e sportivo nelle dimensioni e nel design rispetto ai suoi rivali dalle dimensioni esterne più imponenti, offre analoghi livelli di spazio interno e di capacità di carico rispetto ai Suv best seller di categoria, a fronte di dimensioni esterne analoghe a quelle di una berlina del segmento C. XCeed si è appena aggiudicato il prestigioso premio Golden Steering Wheel (Das Goldene Lenkrad) come “Best car under 35,000 Euros” assegnato dagli autorevoli Auto Bild e Bild am Sonntag.

Nuova Soul EV, terza generazione della pluripremiata crossover compatta a zero emissioni di Kia, sempre eccentrica, divertente, oggi ancora più iconica, porta una ventata d’innovazione nel segmento più cool del momento; il suo design unisce lo stile personalissimo a doti di praticità e di efficienza senza confronti, oltre a tutti i vantaggi ambientali di una full-electric. Soul EV è disponibile nelle versioni long-range da 64 kWh e standard-range da 39.2 kWh.