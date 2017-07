DS 3 Cabrio: icona a tutti gli effetti

Quante vetture hanno il diritto di essere definite “icone”? Poche, pochissime. Una di queste è sicuramente la nuova DS 3 Cabrio che, nel sangue, ha il DNA della DS19

Nuova DS3 Cabrio tutto nasce nel lontano 1966

Nata oltre cinquant’anni fa e denominata “Décapotable” o più comunemente “Cabriolet Usine” nel corso degli anni, la specie DS19 ha subito diverse evoluzioni fino ad arrivare all’attuale DS 3 Cabrio. E in tutte queste evoluzioni ha sempre dato qualcosa in più rispetto alle concorrenti che, pur impegnandosi parecchio, non sono mai riuscite a contrastarne il dominio. Vuoi per lo stile, per le anticipazioni tecnologiche che ogni modello ha sempre offerto ai propri clienti, per l’arroganza (e l’eleganza) con la quale la DS si è sempre messa in bella vista sulle strade di mezzo mondo, la vettura ha sempre fatto felici i suoi proprietari. E ha sempre fatto morire di invidia chi non ha mai avuto la fortuna di possederla. Così, quando alla presentazione svoltasi a Roma della nuova DS3 Cabrio abbiamo visto parcheggiate delle “antiche” DS19 e DS21 (il numero indica la cilindrata), è proprio mettendoci al volante di quest’ultime che abbiamo voluto iniziare il nostro test drive. Come dire: partiamo dalla storia per guardare al futuro di una vettura che, nel presente, è in grado di soddisfare gli amanti delle vetture cabrio. Beh, non male nonostante le inevitabile difficoltà di guidare una vettura d’epoca in mezzo al traffico di Roma e dintorni. Una cosa è certa: non siamo passati inosservati.

Nuova DS 3 Cabrio prezzi da 30.000 euro

Ma anche al volante della nuova DS3 Cabrio abbiamo fatto la nostra bella figura. Sì, perché la vettura à bella, elegante, spaziosa, si guida che è una meraviglia ed è molto silenziosa anche a capote abbassata.

Presentata un anno fa a Parigi, la DS 3 Cabrio – il listino parte da 30.000 circa - è già diventata una vera icona, grazie alla sua forte personalità, allo stile unico, al reale piacere di guida, agli equipaggiamenti moderni e, ovviamente, al tetto in tela apribile elettronicamente fino ai 120 km/h. Vera cinque posti, è disponibile con le versioni 110 (abbinabile al nuovo cambio automatico EAT6) e 130 CV di quel tre cilindri PureTech eletto recentemente, per la terza volta consecutiva, “motore dell’anno”.

Nuova DS3 Cabrio tanta tecnologia 3 208 CV da domare

Chi ama le sensazioni ancora più adrenaliniche può scegliere la versione con motore THP 165 CV e la Performance da 208 CV, quest’ultima una vera e propria “bestia” da strada, secondo noi con una naturale predisposizione ai… cordoli. Un altro valore aggiunto della DS 3 Cabrio è garantito dalle numerose possibilità di personalizzazione grazie alle undici tinte della carrozzeria, ai quattro colori della capote, ai dieci gusci dei retrovisori, ai tredici cerchi in lega da 16”, 17” e 18” - dispone di tecnologie d’avanguardia per potenziare la sicurezza di marcia – come la telecamera di retromarcia, l’assistenza anteriore e posteriore al parcheggio, i fari DS LED Vision per una migliore visibilità nei viaggio notturni, e come l’Active City Brake, sistema di frenata automatica che evita i tamponamenti a bassa velocità o quanto meno ne riduce lo conseguenze dell’impatto. Diversi dispositivi, poi, migliorano il comfort di marcia, come il Mirror Screen. Si tratta di una funzione che offre ai conducenti un modo più intelligente, sicuro e divertente di utilizzare l’universo personalizzato del proprio smartphone.

Sulla nuova DS3 Cabrio disponibile il Connect Box

Come in tutti i modelli della gamma, anche per la nuova DS3 Cabrio è disponibile il DS Connect Box, composto da una serie di pack che “sicuramente” migliorano chi guida ma anche chi si fa portare a spasso, magari osservando le stelle. Ci riferiamo, per esempio, pack SOS & Assistance (sistema innovativo che permette le chiamate automatiche d’emergenza o di assistenza localizzata, con l’invio dei soccorsi in caso di necessità); al Pack Monitoring (libretto di manutenzione virtuale, per il controllo automatico del chilometraggio e della frequenza di manutenzione, con consigli per una guida ecologica, sulla base delle informazioni tecniche rilevate sull’auto); al Pack Mapping (localizzazione del veicolo, informazioni via email in caso di entrata o uscita da una zona geografica) e al Pack Tracking (in caso di furto, la posizione geografica dell’auto viene trasmessa alle forze dell’ordine).