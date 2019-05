DS 3 CROSSBACK, protagonista nei DS Concept Store

La presenza territoriale dei DS Store e la capillarità della rete di vendita sono un aspetto strategico nello sviluppo del brand DS. In un momento cruciale, come quello del lancio di DS 3 CROSSBACK, si inaugura un format innovativo, attraverso i DS Concept Store, chepermette a DS Automobiles di aumentare le opportunità di visibilità della propria gamma in tutto il territorio nazionale.

I DS Concept Store racchiudono tutta l’essenza del brand, mettendo in primo piano DS 3 CROSSBACK, l’icona di stile High-Tech che viene esposta al suo interno diventando protagonista di questo spazio all’avanguardia.

DS 3 CROSSBACK è inoltre disponibile per i test drive, in questo modo sarà possibile apprezzarne le qualità dinamiche e la tecnologia a bordo, come il DS DRIVE ASSIST, che introduce la guida semi-autonoma, o il nuovo sistema di navigazione DS Conect NAV.

La gamma delle motorizzazioni può rispondere alle esigenze di tutti i clienti e comprende versioni benzina con potenze da 100, 130 e 155 CV e motori Diesel BluHDi da 100 e 130 CV, con la possibilità di essere abbinati al nuovo cambio automatico a 8 rapporti ad esclusione dei due motori da 100 CV che montano un cambio manuale a 6 rapporti.

I concet store aperti sono 10, e si affiancano ai DS Store e DS Salon già aperti, arrivando a 39 punti vendita aperti sul territorio nazionale. Al seguente link è possibile ricercare i DS Store e DS Concept presenti in Italia: https://www.dsautomobiles.it/scopri-la-rete-ds-automobiles/trova-il-tuo-punto-vendita.html