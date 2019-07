DS 3 CROSSBACK, si aggiudica le 5 stelle Euro NCAP

La DS 3 CROSSBACK ha superato a pieni voti il test Euro NCAP. La raffinatezza e la tecnologia, care a DS, sono anche al servizio di una sicurezza ottimale, attiva e passiva, per gli occupanti e gli altri utenti della strada.

Con equipaggiamenti ancora inediti nel segmento, DS 3 CROSSBACK stabilisce nuovi record dall'introduzione dei nuovi test Euro NCAP nel 2018. Nessun altro B-SUV Premium supera il punteggio del 96% per la protezione degli adulti, dell’86% per la protezione dei bambini o del 76% per i sistemi di sicurezza. Il 96% per la protezione degli adulti diventa il nuovo riferimento tra le auto francesi, per tutti i segmenti.

Di serie su tutta la gamma, DS 3 CROSSBACK è dotato di sistema di frenata d’emergenza fino a 85 km/h, avviso attivo di superamento involontario delle linee di carreggiata e riconoscimento delle indicazioni di velocità. Sono disponibili anche altri equipaggiamenti in base alle versioni e alle personalizzazioni, come la frenata d’emergenza fino a 140 km/h con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, sorveglianza attiva dell’angolo morto, DS MATRIX LED VISION, riconoscimento esteso della segnaletica stradale e DS DRIVE ASSIST, il sistema di guida semi-autonoma di livello 2.

I test Euro NCAP prevedono una serie di crash test frontali e laterali, su diverse velocità fino a raggiungere i 64 km/h al momento dell’impatto. Permettono di valutare il livello di sicurezza dei veicoli osservando gli eventuali danni ai manichini. La valutazione dei sistemi di aiuto alla guida prevede l’utilizzo di robot che simulano il comportamento degli altri utenti della strada.

Lanciato l’anno scorso, anche DS 7 CROSSBACK aveva raggiunto il punteggio massimo di 5 stelle.