DS 3 Ines De La Fressange : matrimonio alla francese

Forti dalla condivisione di valori comuni, il brand Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles hanno unito le loro competenze per realizzare DS 3 Ines de la Fressange, un’edizione limitata di DS 3 che incarna l'idea comune di ‘‘chic parigino".

Esternamente DS 3 Ines de la Fressange ha carrozzeria Blu Zaffiro e tetto Bianco Absolut, a sottolineare uno stile chic e trendy, cerchi in lega da 17” Aphrodite diamantati con logo DS color Rosso Ines (per un modello unico in ogni dettaglio). Poi, come ulteriori tocchi d'originalità, calotte dei retrovisori esterni di colore “Rosso Ines”, badge Ines de la Fressange Paris sui montanti delle portiere, stripping tricolore francese sui vetri posteriori.

Infine, fari anteriori DS LED Vision con indicatori di direzione a scorrimento, per una visione ottimale, e luci posteriori 3D a LED, a sottolineare il design d'avanguardia di DS 3 Ines de la Fressange.

Per il suo interno questa Edizione Limitata propone la plancia nell'esclusivo Rosso Ines con il Faon Léon, logo della casa di moda Ines de La Fressange, volante e leva del cambio in pelle, tappetini personalizzati firma tricolore francese Airmail.

DS Automobiles e Ines de la Fressange hanno collaborato anche per realizzare una pochette esclusiva, che ... ben s'intona con la vettura. Di dimensioni 20 x 15 cm, è in pelle di vitello color Blu Notte e decorata con l’impuntura tricolore francese arricchita dal Faon Léon. L'interno, rivestito in tessuto blu scuro, ha un doppio compartimento e due tasche interne.

Prezzi : DS 3 Ines de la Fressange: