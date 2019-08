DS 7 CROSSBACK: comfort e tecnologia al top

Gli ingegneri incaricati del progetto DS 7 CROSSBACK hanno allestito gli interni dell’auto come un salotto, secondo tutti i principi di spazio, benessere, senso pratico, insonorizzazione e connettività che rappresentano i riferimenti dell’auto di oggi e di domani.

I sedili sono imbottiti con spugne poliuretaniche ad alta densità, che filtrano meglio le asperità del fondo stradale e non si deformano nel tempo. Tutto quindi è previsto per durare. La funzione massaggio, per i modelli che la prevedono, è stata modificata dal punto di vista tecnico, e prevede ora delle "sacche" d'aria programmabili ad intensità variabile. Le versioni riscaldate e ventilate assorbono e riemettono fino a 40 m3 di aria all’ora, per un comfort ottimale. Infine è importante sottolineare che DS 7 CROSSBACK propone di serie degli schienali posteriori reclinabili elettricamente, per rendere i viaggi ancora più riposanti, anche per i passeggeri dei posti posteriori. DS ha utilizzato tutta la tecnologia disponibile sul mercato per studiare sedili che rappresentino attualmente un punto di riferimento.

DS Automobiles vuole superare la concorrenza anche a livello di insonorizzazione e di riduzione delle vibrazioni. La soluzione tecnica fornita dagli ingegneri del Marchio è stata quella di dotare tutte le versioni di DS 7 CROSSBACK, a partire dalla versione d’ingresso della gamma, del pack che prevede la massima insonorizzazione. Questo isolamento è unico nella categoria: isolanti di alta gamma a livello della paratia (tra motore e abitacolo), nei passaruota, sotto al cofano, nei pannelli delle portiere, nel tetto e a livello dei tappetini. DS 7 CROSSBACK può anche accogliere vetri laterali stratificati, davanti e dietro, proposta unica nella categoria.

Comfort acustico e connettività

In termini di car hi-fi, il numero di altoparlanti fa la differenza. E DS 7 CROSSBACK ne può accogliere fino a 14 con una potenza di 515W. Ma il Marchio è andato ben oltre nella ricerca della performance acustica insieme al suo partner Focal, produttore francese di sistemi hi-fi. L’orientamento degli altoparlanti, ma anche la rigidità dei pannelli sui quali sono posizionati e la qualità della griglia che li protegge sono stati oggetto di ricerca minuziosa. DS e Focal hanno lavorato congiuntamente per trovare il miglior adattamento possibile per un hi-fi all’interno di un’automobile. Per quanto riguarda la connettività, gli ingegneri hanno integrato tutte le novità che venivano presentate sul mercato man mano che il veicolo prendeva forma, per raggiungere il massimo livello oggi esistente. DS 7 CROSSBACK offre quindi numerose applicazioni che permettono agli automobilisti di sfruttare, ad esempio, una navigazione connessa con informazioni sul traffico in tempo reale, meteo lungo il tragitto e anche avere accesso a Internet e utilizzare le funzioni del proprio smartphone attraverso Apple CarPlay o MirrorLink.