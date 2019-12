DS 7 CROSSBACK E-TENSE protagonista al Christmas Party di QC Terme Milano

Il legame di DS Automobiles con il mondo QC Terme non è una novità, e rientra nelle prerogative con cui vengono celebrati momenti di svago con una forte componente di stile.

Il punto QC Terme Milano è una vera oasi di benessere, ricavato in uno spazio rubato ai grandi edifici che circondano questa struttura, autentico angolo di pace nella centralissima Porta Romana.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, nuovo modello ibrido plug-in che segna l’ingresso del prestigioso SUV nel futuro della mobilità, è stato protagonista del Christmas Party svolto a QC Terme Milano il 4 dicembre.

Sin dagli esordi, il sofisticato design di DS 7 CROSSBACK ha dimostrato la sua forte personalità, con un abitacolo che finalmente interpreta il gusto di chi vuole unire elementi di stile alla qualità di prestigiose finiture e materiali.

Ora, con DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, il piacere di guida raggiunge una nuova dimensione, grazie alla presenza di un motore endotermico e ben due motori elettrici, per una potenza complessiva che sale a 300 cavalli, conferendo una inarrestabile mobilità 4x4 da sfruttare, per esempio nelle imminenti festività per una vacanza sugli sci.

Una mobilità più sostenibile, grazie alla possibilità di percorrere fino a 58 km a zero emissioni, con velocità che possono raggiungere i 135 km/h.

Tecnologie amiche dell’ambiente ed in aiuto anche nel contenimento dei consumi, che si aggiungono alla qualità di viaggi in cui le esclusive sospensioni attive DS ACTIVE SCAN SUSPENSION fanno realmente la differenza.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 è già disponibile, e durante l’esclusivo party con cui QC Terme Milano anticipa le celebrazioni del Natale, si è messa in mostra in uno spazio espressamente riservato.

Altre 6 vetture, in questo caso DS 7 CROSSBACK con motore endotermico, hanno avuto invece il ruolo di Courtesy Car per il trasporto degli ospiti. Con il risultato di dare continuità al benessere che QC Terme propone, in totale sintonia con il lussuoso carattere del SUV DS Automobiles.