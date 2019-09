DS 7 CROSSBACK PRESIDENZIALE all’Eliseo per le giornate europee del patrimonio

Le Giornate Europee del Patrimonio, nate in Francia e poi esportate in tutta Europa, sono tra gli eventi più apprezzati del calendario culturale del continente. Concepite per offrire un accesso privilegiato a dei luoghi originali, permettono al pubblico di scoprire o riscoprire abilità e valori cari a DS Automobiles.

DS 7 CROSSBACK Presidenziale è una creazione su misura e unica, studiata per celebrare il savoir-faire francese e presentata nel corso dell’investitura del Presidente della Repubblica il 14 maggio 2017, e segue la tradizione DS che accompagna i Presidenti della Vª Repubblica.

Dopo la DS e la SM di Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valérie Giscard d’Estaing, François Mitterrand e Jacques Chirac, François Hollande aveva scelto per la sua investitura la DS 5 Hybrid4, mentre Emmanuel Macron ha optato per la DS 7 CROSSBACK Presidenziale.

Preparata all’epoca in gran segreto, la DS 7 CROSSBACK Presidenziale è stata scelta in color Blu Inchiostro nel catalogo della marca. All’Ispirazione OPERA sono state aggiunge numerose personalizzazioni: tetto apribile realizzato su misura, le scritte République Française sulle fiancate e un porta bandiera. Gli interni in pelle Art Leather neri sono impreziositi dal rivestimento in Toile de Laque creata e prodotta dall’Atelier Maury, famoso artigiano parigino. I gusci dei retrovisori e i cerchi da 20 pollici sono decorati con leggeri tocchi dorati, dimostrazione di un savoir-faire francese che questi maestri artigiani hanno saputo tramandare nei secoli.

La DS 7 CROSSBACK Presidenziale imbarca la tecnologia avanzata proposta su questo modello: DS CONNECTED PILOT, guida autonoma di livello 2 e DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, la sospensione pilotata DS del XXI° secolo, che anticipa in tempo reale le imperfezioni della strada con una telecamera che scansiona il percorso.

Nel 2018 oltre 20.000 visitatori hanno avuto accesso ai segreti del Palazzo situato al 55 di rue du Faubourg-Saint-Honoré a Parigi. In questa nuova edizione, oltre a DS 7 CROSSBACK, i visitatori hanno potuto visitare lo studio del Presidente della Repubblica, la sala delle feste rinnovata, il cortile d’onore e i giardini arricchiti con tre mostre fotografiche. Così come per il lavoro realizzato dai nostri artigiani, anche il Palazzo dell’Eliseo esporrà l’abilità unica di lattonieri, marmisti, falegnami, intagliatori di pietra, con le note della Musica della Guardia repubblicana.

Il modello che ha inaugurato la serie è ora accompagnato da una vasta gamma. DS 7 CROSSBACK è proposta con tre tipi di motorizzazione: E-TENSE ibrida Plig-in benzina/elettrica da 300 cavalli con quattro ruote motrici, benzina fino a 225 cavalli o Diesel fino a 180 cavalli, e da un catalogo di personalizzazione completo.