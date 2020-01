Auto e Motori

Lunedì, 13 gennaio 2020 - 14:19:00 DS Automobiles, Cresce in Italia del 67% DS Automobiles Italia è il primo brand per crescita nel mercato premium e il primo Paese (dopo la Francia) in termini di immatricolazioni e consegne.

Guarda la gallery DS 7 CROSSBACK, ha dato inizio alla nuova era del brand DS Automobiles, e a DS 3 CROSSBACK, lanciata lo scorso maggio, il risultato globale di vendite nel 2019 vede una crescita notevole, registrando un aumento dei volumi del 67% rispetto al 2018, con 4.459 unità in totale, e un aumento della quota sul mercato premium che passa dallo 0,80% registrato lo scorso anno all’1,33% del 2019, con un mercato premium che resta stabile (+1,4% rispetto al 2018). Con queste cifre, il brand DS, realizza la migliore crescita, in termini di volumi, del mercato premium. Questi risultati commerciali sono stati raggiunti anche grazie al grande lavoro fatto sulla qualità percepita dal cliente, sia nella fase di vendita che in quella del post-vendita, con risultati sopra l’obiettivo prefissato: 95% di clienti pienamente soddisfatti nella fase di vendita e 91% nella fase post vendita. I risultati commerciali del 2019 rappresentano un grande passo in avanti nell’affermazione del brand in Italia, grazie a DS 7 CROSSBACK, che con 2.874 immatricolazioni ha registrato una crescita del +124% rispetto allo scorso anno. Un grande contributo al risultato globale è arrivato anche da DS 3 CROSSBACK, l’icona di Stile High-Tech del brand DS, che con 1.361 immatricolazioni rappresenta il 31% delle vendite del brand DS, con un potenziale di crescita importante, considerando che è stato lanciato solo a metà dello scorso anno. Risultati che proiettano DS Automobiles da protagonista nel 2020, grazie alla strategia di transizione energetica, che prevede l’arrivo nell’esclusiva rete dei DS Store di DS 3 CROSSBACK E_TENSE, il primo B-SUV premium 100% elettrico, e DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, l’ibrido secondo DS, che offre la raffinatezza di DS 7 CROSABACK con 300 CV di potenza combinata e la trazione integrale. Il 2020 vedrà il brand DS continuare lo sviluppo della propria gamma di modelli, con particolare attenzione alla strategia di transizione energetica che porterà DS Automobiles a produrre, dal 2025 esclusivamente veicoli con motorizzazioni ibride o elettriche. Nella prima metà di quest’anno verrà completata anche la rete dei DS Store, che passeranno dai 37 attuali, a 50 Showroom sul territorio nazionale, permettendo di coprire tutte le aree geografiche necessarie a garantire la prossimità geografica con i clienti del mercato premium. Come ha dichiarato Francesco CALCARA, DS Managing Director per l’Italia: “I risultati del 2019 sono il frutto del lavoro di team che il brand ha svolto assieme alla rete esclusiva dei DS Store, unita alla qualità assoluta dei modelli della nostra gamma e ai servizi innovativi che offriamo quotidianamente ai nostri clienti. Il 2020 sarà un anno cruciale per DS Automobiles, poiché faremo un ulteriore passo avanti nella crescita dei risultati, diventando un player di riferimento nella mobilità premium del futuro, anche grazie alla nostra gamma E-Tense”.