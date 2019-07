DS Automobiles Italia premiata come miglior filiale al mondo

Giovedì 27 giugno, Francesco Calcara, DS Managing Director Italia ha ricevuto il « President Award » dalle mani di Carlos Tavares.

Come ogni anno, il presidente assegna un premio alla migliore National Sales Company dell’anno.

La classifica si fonda su tre criteri: la performance commerciale (quota di mercato dell’anno corrente e rispetto all’anno precedente), la soddisfazione del cliente e la redditività.

DS Automobiles Italia è stata premiata come « Best National Sales Company » grazie a un forte incremento delle performance tra il 2017 e il 2018: +3,72% di quota di mercato e +11,05% di crescita finanziaria di DS in Italia.

Complimenti a tutta la squadra DS Italia per questi ottimi risultati!

Francesco Calcara: “Sono fiero del premio ricevuto, che è il risultato del lavoro di squadra e della capacità dello staff di DS Italia di raccogliere le sfide e guidare la crescita del Marchio DS nel nostro Paese”.