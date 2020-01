DS AUTOMOBILES, mobilità elettrificata connessa e ipertecnologica

Con il passaggio all'elettrificazione per DS Automobiles è anche l’occasione di presentare i servizi abbinati ai nuovi modelli elettrificati, in particolare MyDS che permette di avere tutte le informazioni sulla propria auto: dove è parcheggiata, lo stato di carica della batteria, i dati di consumo, il chilometraggio o l’autonomia rimanente. MyDS serve anche nella gestione a distanza del precondizionamento termico e per avviare la carica della batteria a distanza, così da gestire al meglio l’utilizzo dell’energia.

L’applicazione FREE2MOVE Service propone un sistema di pianificazione del percorso totalmente integrato, inedito nei segmenti di DS 3 CROSSBACK e DS 7 CROSSBACK. Permette di preparare un viaggio e decidere le eventuali soste per la ricarica. Dopo aver ricaricato in una delle 130.000 colonnine disponibili in Europa, è possibile pagare la carica pubblica con Charge my Car via FREE2MOVE SERVICES (valido nelle colonnine dei fornitori che aderiscono all’iniziativa).

Sono proposti altri servizi, per beneficiare di tutti i vantaggi del brand DS, come DS MOBILITY PASS che permette di accedere a tariffe preferenziali per un noleggio di breve durata con FREE2MOVE RENT e guidare un altro modello della gamma DS in totale libertà e secondo le proprie esigenze di mobilità.

Con DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, l’ibrido ricaricabile, DS Automobiles inaugura una nuova era. Con la motorizzazione da 300 cavalli e 520 Nm (un motore benzina PureTech da 200 cavalli e due motori elettrici) e una trasmissione quattro ruote motrici, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 sigla nuovi record: con la batteria da 13,2 kWh, un’autonomia di 58 chilometri e soli 30 grammi di CO 2 al chilometro (dati WLTP). DS 7 CROSSBACK, in versione E-TENSE 4x4 propone raffinatezza, valore centrale del brand, unita al comfort ovattato dei sedili ad alta densità e alla ricchezza di materiali nobili.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE, primo B-SUV premium 100 % elettrico, è caratterizzato da un comfort e un’insonorizzazione unici. Con la motorizzazione 100 kW e la batteria da 50 kWh, copre lo 0 - 50 km/h in 3,3 secondi e raggiunge 320 km di autonomia WLTP con un comfort dinamico senza precedenti.

Con DS 3 CROSSBACK E-TENSE e DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, in linea con la sua strategia, DS Automobiles offre già versioni elettrificate per ognuno dei suoi modelli. Dal 2025 tutti i nuovi modelli saranno proposti esclusivamente in versioni elettrificate. Questa strategia è dettata dalla volontà di beneficiare di tutti i vantaggi di questa tecnologia. E-TENSE valorizza la firma unica di DS, connubio di raffinatezza e tecnologia d’avant-garde per il suo top di gamma.

Grazie alle batterie la versione elettrificata propone una differenza fondamentale rispetto a un modello benzina o Diesel: la possibilità di recuperare energia in decelerazione. Questa scelta si rivela efficace, poiché le piattaforme sono state studiate per ospitare sin dall’origine le motorizzazioni elettriche, senza compromessi sulla spaziosità a bordo. Si tratta inoltre di una soluzione che anticipa le nuove normative, per offrire ai clienti DS Automobiles libero accesso al centro delle città che decidono di impedire l’accesso ai motori a combustione interna.