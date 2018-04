DS Automobiles rinnova, per il 2018, la partnership con JRE Italia

La gastronomia continua a essere uno dei settori in cui la priorità assoluta è rappresentata dalla continua ricerca dell’eccellenza. Ecco perché DS Automobiles ha rinnovato anche per il 2018 la partnership con JRE Italia, sezione italiana dei Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE).

L’associazione, di origine francese e ora diffusa in varie Nazioni, riunisce molti tra i migliori e più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia.

Oggi i Jeunes Restaurateurs d’Europe sono oltre 340 in undici Paesi del Vecchio Continente, con l’aggiunta di una piccola rappresentanza australiana.

In Italia i JRE sono 83, dislocati lungo la Penisola, tutti con il culto dell’eccellenza e della qualità degli ingredienti per garantire ad ogni ospite, in ciascun ristorante, un’esperienza unica e irripetibile.

Sono tre i valori cardine che animano il lavoro dei JRE, in particolare di quelli del nostro paese:

– difendere e promuovere la gastronomia italiana di alto livello, mettendo a punto creazioni eccellenti che valorizzino il territorio e i suoi prodotti tipici. Una pluralità di voci che dimostrano l’eccellenza della tradizione, la capacità d’innovazione e il culto del savoir-vivre della penisola;

– scambiare idee ed esperienze, sia all’interno che all’esterno del mondo JRE; un processo virtuoso che stimola la crescita di una cultura gastronomica fra professionisti e consumatori e contribuisce ad innalzarne il valore;

– favorire lo sviluppo dei giovani talenti italiani, anche con stage e con borse di studio.

La partnership di JRE Italia con DS Automobiles nasce proprio dalla comune passione per l’eccellenza, il savoir- faire, la ricerca di nuove soluzioni all’avanguardia, l’audacia imprenditoriale.

Tutto questo, per il Marchio parigino, è sintetizzato nella sua firma istituzionale Spirit of avant-garde, che sottolinea il suo impegno di proporre ai clienti sempre vetture dallo stile distintivo e decisamente tecnologiche, costruite con raffinatezza e attenzione al dettaglio, caratterizzate da un elevato comfort dinamico.

Una collaborazione esclusiva

Il rapporto tra JRE Italia e DS Automobiles nel 2018 si rafforza con una serie di operazioni studiate per sottolineare l’eccellenza della collaborazione.

Innanzitutto viene estesa ad altre città l’iniziativa Drive To You, sperimentata l’anno scorso brevemente ma con successo a Roma e Milano. Prevede l’opportunità di avere un Car Valet che accompagna il cliente da casa, con un driver a bordo di DS 7 Crossback che lo accompagni al ristorante JRE dove ha prenotato la cena.

Poi, in occasione della serata d’inaugurazione di nuovi DS Store e Salon, uno Chefdell’associazione offrirà un’interpretazione “francese” di un piatto tipico della zona di appartenenza dello Store, secondo il format esclusivo denominato Quintessance de Paris.

Il DS Store rappresenta, infatti, una concezione rivoluzionaria di showroom. È un luogo aperto a tutti, un ambiente dove l’ospite o il visitatore possono respirare l’essenza del Marchio nel significato più ampio del termine: l’avanguardia stilistica e progettuale, la tecnologia più innovativa e il generale stimolo a immaginare costantemente il futuro dell’auto.

Lo style concept del DS Store s’ispira alla perfezione poliedrica, come quella della piramide di vetro nella piazza del Louvre, con il quale DS Automobiles ha stretto una partnership, e che si declina attraverso l’eccellenza sensoriale tradotta nei “cinque sensi”. Il senso del Gusto è ovviamente offerto dal piatto “locale” ideato dallo Chef JRE.

Inoltre DS 7 Crossback è “Auto ambassador” di JRE Italia, che l’affiancherà in tutti i suoi impegni ufficiali previsti nel corso dell’anno.