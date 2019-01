DS Club privilège, il mondo esclusivo di DS Automobiles

DS Club Privilège è il luogo in cui tutti i clienti DS che lo desiderano potranno entrare a far parte di un mondo fatto di esclusività, servizi e prodotti su misura. Il DS Club Privilège è accessibile esclusivamente attraverso l’App MyDS, il cui accesso è riservato ai clienti che hanno acquistato a partire dal 26 Luglio 2018 una DS nuova. Al Club possono iscriversi i clienti privati, fino a 6 mesi dopo l’immatricolazione dell’auto e con una durata di appartenenza al Club di 5 anni a partire dal giorno dell’iscrizione.

Il Club è in continua evoluzione e tutte le partnership strette dal Brand sono pensate per offrire ai propri clienti esperienze uniche e vivere momenti indimenticabili.

Il marchio ha già stretto svariate collaborazioni nel mondo del food e del benessere, ad esempio, tutti i membri del Club avranno un trattamento privilegiato su soggiorni, ingressi Spa e sui prodotti in vendita in tutte le strutture QC Terme, previa prenotazione on line sul sito: https://shop.qcterme.com/it

Inoltre, DS Automobiles ha scelto di premiare coloro che condividono la passione per l’eccellenza e per l’alta qualità mettendo a disposizione dei membri del DS Club Privilège un numero limitato di ingressi omaggio utilizzabili nelle strutture QC Terme di tutta Italia.

DS Automobiles offre anche condizioni vantaggiose per coloro che si recano per una cena o per un corso di cucina presso un ristorante dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE), che vanta circa 80 Chef di spicco distribuiti in tutto il territorio nazionale.

È possibile individuare il ristorante più vicino alla propria zona, che aderisce all’iniziativa, direttamente attraverso l’app MyDS.

Infine, è possibile usufruire di condizioni riservate ai membri del club per un soggiorno, una cena o una degustazione di vini e assaggi toscani presso la Fattoria di Luiano, nel fiorentino (www.luiano.it)

L’iscrizione al Club è gratuita e per finalizzarla è necessario avere il numero di telaio della propria DS, che verrà abbinato ai dati personali del nuovo iscritto. Le novità che verranno presentate nel corso dei prossimi mesi saranno comunicate agli iscritti al Club attraverso delle notifiche push direttamente all’interno dell’App.