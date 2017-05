Ds Presenta la DS 5 Prestige per essere esculivi

Per festeggiare la mitica DS 19 Prestigi presentata nel 1958, DS presenta la DS 5 Prestige, moderna e tecnologica, precorre i tempi con un Confort dinamico raffinato, garantito dagli ammortizzatori con tecnologia PLV (Preloaded Linear Valve), che assicurano una migliore fluidità alla compensazione degli sforzi nell’ammortizzatore. Dal passato raccoglie anche l’esclusività grazie a una plancia interamente rivestita in pelle, due colorazioni create appositamente per conferire distintività ed eleganza e che identificheranno i 250 esemplari prodotti: Grigio Platinium e Nero Perla.

la DS 5 prestigi si caratterizza per il design all’avanguardia che la distingue da tutte le altre. La calandra scolpita, la firma luminosa DS LED

VISION, con fari anteriori direzionali Xeno e LED, indicatori di direzione a LED a scorrimento e fari fendinebbia a LED con funzione Cornering Light per una visione ottimale. Il profilo cromato dalla punta del proiettore fino ai vetri anteriori, l’imponenza del lato posteriore dalle carreggiate molto ampie: tutto rende unica la sua personalità.

Finiture d’eccezione e dettagli raffinati: un badge cromato “Prestige” e la lucentezza degli specchietti Nero Perla arricchiscono le portiere anteriori. Cerchi in lega 19” Nero Brillante CAIRNS esclusivi con coprimozzo Gold.

L’universo interno è ispirato all’aeronautica. Il tetto cockpit è l’elemento più simbolico con tre punti luce e il posto di guida progettato realmente attorno al conducente, con i comandi principali riuniti su due console centrali sotto forma di pulsanti, rotelle e toggle switch.

Esperienza di guida high-tech con la funzione apertura e avviamento senza chiave (Keyless Access & Start), con il Touch Pad 7” a colori con schermo capacitivo, che semplifica l’accesso a tutte le funzioni della vettura, dalla navigazione alla musica, e migliora l’ergonomia dell’abitacolo permettendo la funzione Mirror Screen (Android AutoTM, Apple CarPlayTM e MirrorLink®), per utilizzare quelle applicazioni compatibili del proprio smartphone in tutta sicurezza. DS 5 Prestige è dotata anche della navigazione connessa 3D in tempo reale DS CONNECT NAV, del sistema di sorveglianza dell’angolo morto, dell’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, della commutazione automatica dei fari abbaglianti/anabbaglianti, della funzione Hill Assist, del controllo della traiettoria, della funzione Intelligent Traction Control, della telecamera di retromarcia e del sistema Head Up Display.

Gli interni della Ds 5 Prestige sono raffinati anche nei dettagli, frutto dell’abilità degli artigiani DS. Gli esperti hanno prestato un'attenzione particolare al rivestimento interno, che utilizza pelli pregiate: pelle semi anilina per i sedili lavorati come il cinturino di un orologio, pelle Nappa per il rivestimento del volante, dei pannelli delle porte e della plancia, una novità su DS 5. Il colore specifico delle pelli è dominante e si intona perfettamente alle decorazioni in alluminio o in metallo, per creare un ambiente lounge amplificato dal sedile conducente riscaldabile e regolabile elettricamente con 2 memorie. Supporto lombare elettrico con funzione massaggio. Sedile passeggero riscaldabile e regolabile elettricamente. Un comfort ottimale. Orologio «Gold Matt» realizzato su misura per la DS 5 Prestige in linea con il «savoir-faire parigino». Tappetini specifici «Prestige».

La massima attenzione al dettaglio e alla qualità di assemblaggio. Decori interni a Trama DS sulla console centrale e sulle maniglie dei pannelli porta per una personalizzazione distintiva e raffinata.

- I prezzi e le motorizzazioni:

DS 5 Prestige è disponibile nelle due motorizzazioni più potenti ed efficienti della gamma:

DS 5 PRESTIGE DIESEL BlueHDi 180 S&S EAT6 € 49.200,00* IBRIDO DIESEL – ELETTRICO Hybrid 4x4 € 55.100,00*

*I prezzi si intendono IVA e Messa su Strada incluse.