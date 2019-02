DS7 Cossback, nuove motorizzazioni in gamma

Si amplia la gamma dei motori di DS 7 CROSSBACK, conferma l'interesse del mercato verso un SUV che sin dagli esordi ha parlato il linguaggio di soluzioni fatte per sorprendere ed appagare.

Con il suo stile lussuoso e contemporaneo, DS 7 CROSSBACK esprime a pieno titolo la vocazione di un marchio che vuole stupire. Da una parte l'esplorazione di nuove tecnologie, dall'altra lo stile che rimanda alla lussuosa avanguardia dell'Alta Moda di Parigi. La seduzione è totale, ed inizia con la scelta di motori che puntano ad interpretare il nuovo linguaggio che il pubblico più esigente chiede a gran voce.

Al centro dell'offerta motoristica di DS 7 CROSSBACK, la scelta tra i tecnologici benzina di classe PureTech, tra cui troviamo il vincitore del titolo "Motore dell'Anno" nella classe da 1 a 1.4 litri per ben quattro anni di seguito, ed i Diesel BlueHDi tanto amati per l'esuberante coppia e la consistente economia d'esercizio. In tutti i casi, si tratta di motori omologati nel severo ciclo WLTP ed in linea con le più recenti Norme Euro 6.2.

Oggi, DS 7 CROSSBACK propone anche il 1.2 PureTech 130 cavalli abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Con i suoi 96 kW di potenza, emissioni di CO2 pari a 124 g/km e consumi nel ciclo misto di 5,4 L/100 Km.

A questo motore si affianca un'altra novità, molto attesa dai clienti: il Diesel 1.5 da 130 CV ora disponibile anche con cambio automatico EAT8. Inalterata la potenza di 96 kW, la soglia di emissioni a 105 g/km di CO2 e consumi nel ciclo misto di 4 L/100 Km.

Fluidità e reattività del cambio ad 8 rapporti EAT8 assecondano il crescente interesse verso questo tipo di trasmissione, diventata irrinunciabile per molti conducenti.

Grazie alle nuove soluzioni motoristiche proposte, il listino di DS 7 CROSSBACK diventa ancora più interessante, con i 30.650 euro per il PureTech 130 nell'allestimento SO CHIC che già comprende accessori di alto livello, come conferma la dotazione dei cerchi da 18".

La scelta del cambio automatico EAT8 abbinato al motore BlueHDi da 130 cv, coincide invece con una differenza di 2.000 Euro rispetto alla analoga motorizzazione con cambio manuale, mostrando un listino di 33.500 euro sempre per l'allestimento SO CHIC.