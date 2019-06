Ducato MY 2020: è il migliore di sempre

Fiat Professional si gioca il jolly Ducato MY 2020 per riconfermare la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali, trasporto merci e allestiti, compresi le basi di trasformazione per i camper. In 38 anni di visa, nessun mezzo può vantare i successi del Ducato che è la risposta perfetta alle diverse necessità professionali: ci si può affidare a Ducato e alla sua versatilità per qualunque esigenza di trasporto o di lavoro, dal trasporto di persone allo urban delivery, dai veicoli allestiti per trasporto freddo ai camping car, grazie a caratteristiche tecniche, come ad esempio, portata, volumetria e carichi sugli assi, da record tra i veicoli a trazione anteriore, uniti alla più ampia scelta di varianti di passo, lunghezza e altezza.

La nuova sfida

Il nuovo Ducato MY2020 affronta oggi una nuova, impegnativa, sfida: diventare il miglior Ducato di sempre. Difficile affinare un modello di tale successo: per farlo, gli ingegneri di Fiat Professional si sono concentrati su un approccio ancora più su misura, uno sviluppo guidato dalle best practices e da esperienze concrete. I motori oggi sono tutti Euro 6D, ancora più efficienti, ecologici, performanti e con diverse alimentazioni, a tutto vantaggio dell’ambiente, ed esordisce il nuovo cambio automatico “9Speed” a nove marce. Si tratta di un torque converter di ultima generazione, capace di sfruttare al meglio tutti i punti di coppia del motore. È il miglior cambio della categoria in termini di peso, garantisce affidabilità e durata e un’esperienza di guida sempre piacevole. Inoltre, nel corso del 2020, sarà disponibile una versione completamente elettrica che adotta tecnologie di Fiat Professional e che affianca il Ducato Natural Power a metano nell’offerta di carburanti alternativi. Il Ducato Electric è sviluppato, attraverso un innovativo progetto pilota, insieme a grandi clienti selezionati per offrire le soluzioni più adeguate a un utilizzo prodessionale in termini di carico e prestazioni. Non mancano, infine, i più avanzati dispositivi ADAS di assistenza alla guida e un sistema di infotainment di ultima generazione.

Gamma motori efficiente e prestazionale

La gamma di motori è da sempre uno dei punti di forza del Ducato di Fiat Professional. Un’offerta completa, ampia, adeguata a diversi utilizzi e, soprattutto, prestazionale e affidabile. La nuova offerta prevede motori tutti Euro 6D.

Si accede al mondo Ducato con il 2.3 Multijet 2 da 120 CV a 2750 giri con 320 Nm di coppia massima a 1400 giri, abbinato al cambio manuale, che migliora del 10% potenza e coppia rispetto al precedente motore 2.0 litri. Il 140 CV da 3500 giri è invece il cuore della gamma, versatile ed elastico con i suoi 350 Nm di coppia (+9% rispetto al 130 Multijet) a soli 1400 giri, disponibile sia con cambio manuale sia con l’avanzato cambio automatico “9Speed” a 9 rapporti. Rispetto per l’ambiente e alte prestazioni con il 160 CV a 3500 giri, che eroga fino a 400 Nm a 1500 giri nella versione con cambio automatico. Questa power unit adotta un albero motore specifico con cuscinetti di dimensioni maggiorate, pistoni speciali e un turbocompressore specifico, a tutto vantaggio delle prestazioni e della durata del motore. Al vertice della proposta si colloca il 2.3 Multijet da 180 CV a 3500 giri: 400 Nm di coppia con trasmissione manuale e 450 Nm - + 12% rispetto al modello precedente - con il nuovo cambio automatico a nove marce che colloca il motore a valori di best-in-class in termini di coppia nella categoria. È dedicato a chi ricerca le migliori prestazioni e un comfort di guida assoluto specie in abbinamento alla nuova trasmissione automatica. Non manca l’esclusiva variante Natural Power con motore monofuel metano da 3000 cm3 e 136 CV di potenza massima a 2730 giri e 350 Nm di coppia massima a 1500 giri, che conferma l’impegno e la leadership di Fiat Professional nello sviluppo di questo carburante alternativo.

Il Ducato 140 Natural Power è, infatti, parte di una gamma completa di veicoli commerciali a metano che vanno dalle Car Derived Vans, al Fiorino passando per il Doblò Passo Corto e Passo Lungo.

Il nuovo cambio automatico “9Speed”: ti “cambia” la vita

Si può segliere tre modalità di guida: Normal, Eco, che fornisce una risposta di accelerazione più fluida e una strategia di cambiata dedicata per consentire una maggiore riduzione dei consumi, e Power, che fornisce una risposta rapida di accelerazione e cambi di marcia ottimali per una guida piacevole e prestazioni ottimali anche in condizioni gravose.

Le modalità operative sono due: in posizione D – Drive -, il modulo di controllo seleziona e innesta le marce in base alle diverse condizioni di guida: velocità, carico, pendenza. La modalità Autostick, in caso di cambi di marcia frequenti e in condizioni particolarmente difficili, come in tratti a elevata pendenza, consente di mantenere un rapporto inferiore con un conseguente miglioramento delle prestazioni ed evitando il surriscaldamento. Viene attivata spostando la leva del cambio verso sinistra, quindi in avanti e indietro per cambiare le marce.

Infotainment con integrazione di Apple CarPlay e compatibilità con Android AutoTM

A partire dalla seconda metà dell’anno, la gamma Ducato 2020 amplia l’offerta dei sistemi di intrattenimento a bordo. È ora disponibile il nuovo dispositivo di infotainment: 7” touchscreen by Mopar® con ingresso USB e sintonizzatore Radio DAB e la possibilità di impostare gli ingombri del veicolo tenendo conto anche dell’eventuale allestimento in modo da ottenere indicazioni per evitare di entrare in strade non sufficientemente larghe o passaggi ad altezza limitata. Una caratteristica da vero professionista che si rivolge ad altri professionisti o ai clienti camping car.

Il nuovo sistema include l’integrazione di Apple CarPlay e la compatibilità con Android AutoTM.

Apple CarPlay fornisce indicazioni stradali ottimizzate a seconda delle condizioni del traffico e può essere usato per eseguire e ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi e ascoltare Apple Music, audiolibri e podcast restando sempre concentrati sulla strada.

CarPlay è anche dotato di controllo vocale Siri ed è progettato appositamente per l'utilizzo alla guida. Il sistema è compatibile inoltre con Android AutoTM, che consente di non uscire dall'ecosistema Android nemmeno mentre si è al volante, “proiettando” applicazioni e servizi sul display centrale, ed è progettato per rendere il recupero di informazioni alla guida un esercizio facile e sicuro. Il conducente può utilizzare Google MapsTM o Waze per ottenere indicazioni stradali e accedere con facilità a musica, contenuti multimediali e alle principali app di messaggistica. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con Android Auto: support.google.com/androidauto.