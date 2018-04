Due Peugeot 504 berlina al via del Tour Auto 2018

Buona anche la terza. Dopo le due precedenti partecipazioni, il Leone ruggisce ancora e decide di partecipare anche quest’anno alla 27esima edizione del Tour Auto. Iscritte una 504 Berlina ed una 504 Coupé

Dal 23 al 28 aprile 2018, i quattro piloti e copiloti del Team PEUGEOT 2018difenderanno i colori del marchio nella categoria regolarità. Le due PEUGEOT con i numeri di gara 66 e 67 attraverseranno la Francia, da Parigi a Nizza, e percorreranno circa 2.200 chilometri, accompagnati da sei vetture PEUGEOT di assistenza e della stampa. Jean- Pierre NICOLAS, ambasciatore del marchio per questa nuova edizione, accompagna il Team PEUGEOT durante tutta la prova.

DUE EQUIPAGGI ESPERTI PER IL 50° COMPLEANNO DELLA PEUGEOT 504 BERLINA. Rimandando alla nuova PEUGEOT 508 che segue la sua antenata sulle stradine francesi, la PEUGEOT 504 berlina festeggia quest’anno il 50° compleanno. Al momento del lancio, aveva sorpreso tutti per il suo stile nato dalla collaborazione del Marchio del Leone con Pininfarina. Il suo eccellente comportamento su strada conferma l’ottima reputazione di PEUGEOT in questo settore in tutti i continenti. Eletta auto dell’anno nel 1969, la PEUGEOT 504 è stata prodotta in circa 3.700.000 esemplari, accedendo così allo status di vettura iconica di grande successo internazionale. Nelle versioni berlina e coupé si è distinta nei massacranti rally africani e del Sud America.

Il Team PEUGEOT 2018 quest’anno si compone di: un equipaggio PEUGEOT 504 berlina #66: equipaggio Mathieu SENTIS e Gaëtan DEMOULIN un equipaggio PEUGEOT 504 coupé #67: equipaggio Etienne BRUET e Laurent PICARD; sei veicoli di assistenza e della stampa: due nuove PEUGEOT 508, un SUV 3008, un SUV 5008 e due Expert furgoni.

LA PERSONALIZZAZIONE DELLE PEUGEOT 504 AFFIDATA ALLO STILE PEUGEO. Come nelle due precedenti edizioni, le equipe di Gilles Vidal, Direttore dello Stile di PEUGEOT, hanno rivisitato la storia dei veicoli iscritti e hanno disegnato le livree dedicate sulle due PEUGEOT 504. Le decorazioni si ispirano alle PEUGEOT 504 africane, con una linea superiore di colore azzurro che percorre le fiancate, il cofano e il bagagliaio.

L’AVENTURE PEUGEOT CLASSIC IMPEGNATA NELL’ASSISTENZA. Le due PEUGEOT 504 dell’edizione 2018 appartengono a Jean-Pierre NICOLAS e sono state preparate da Multi Motion Garage, diretto da Julien NICOLAS. Quest’anno, il servizio ricambi PEUGEOT Classic dell’Aventure PEUGEOT collabora con le equipe di Multi Motion Garage a sostegno degli equipaggi. Anche MICHELIN è partner in quest’operazione e fornisce un supporto attivo per gli pneumatici dei due veicoli.