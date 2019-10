E’ iniziata la produzione di Ford Puma

Nello stabilimento di Craiova in Romania, è iniziata la produzione della Ford Puma, il crossover di ispirazione SUV dell’Ovale Blu, uno degli otto veicoli elettrificati in arrivo, quest’anno, sul mercato europeo.

Puma EcoBoost Hybrid, con batterie a ioni-litio da 48 volt, è il primo veicolo elettrificato Ford mai prodotto in Romania.

L’Ovale Blu ha assunto altri 1.700 persone e investito circa 200 milioni di euro nello stabilimento di Craiova, per sostenere la produzione del modello che combina l’efficienza dell’EcoBoost Hybrid, con una capacità di carico senza compromessi e un design affascinante – portando così a quasi 1,5 miliardi di euro l'investimento totale di Ford in questo stabilimento dal 2008.

Puma, il crossover di ispirazione SUV con l’innovativo MegaBox, che garantisce una capacità di carico senza compromessi, è uno degli otto nuovi modelli elettrificati che saranno introdotti da Ford, quest'anno, in Europa.

Ford, infatti, ha annunciato, all'inizio di quest'anno, che ogni nuovo veicolo includerà un'opzione elettrificata – Mild-Hybrid, Full-Hybrid, Plug-In Hybrid o All-Electric – offrendo così uno dei più completi line-up di motorizzazioni elettrificate per i clienti europei. L’Ovale Blu prevede che i veicoli Ford con questa tipologia di propulsori rappresenteranno più della metà delle vendite entro la fine del 2022.

"La nuova Puma rappresenta il prossimo capitolo della filosofia di design human centric di Ford, che sta elevando la percezione del DNA Ford in termini di qualità, tecnologia e piacere di guida", ha dichiarato Stuart Rowley, President, Ford of Europe "Non ho dubbi sul fatto che Puma avrà un enorme successo in tutta Europa."

Accanto alla sofisticata tecnologia dell’EcoBoost Hybrid, Puma, dal design affascinante, offre soluzioni di spazio versatili, con una capacità di carico di 456 litri grazie all’innovativo MegaBox e tecnologie di assistenza alla guida, tra cui Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring, unitamente a elementi di estremo comfort tra cui i sedili con massaggio lombare, novità nel segmento.

Tra gli allestimenti disponibili, la sportiva ST-Line, ispirata alla gamma di vetture Performance e l’elegante Titanium X, presentata, per la prima volta, il mese scorso al Motor Show di Francoforte, in Germania.

Già ordinabile in tutta Europa, la nuova Puma si aggiunge all’ampia gamma di SUV e crossover Ford disponibili in Europa. Ford Romania impiega circa 6.000 persone nella produzione della nuova Puma, dell’EcoSport e del pluripremiato motore EcoBoost da 1,0 litri, ben 11 volte vincitore del premio International Engine and Powertrain of the Year.

Con l'inizio della produzione della nuova Puma, lo stabilimento di Craiova è ora impegnato, per la prima volta, nella produzione in parallelo di due linee di veicoli, offrendo SUV e crossover compatti per soddisfare la domanda nel segmento in più rapida crescita in Europa, secondo i dati di JATO Dynamics. **