E' on air la nuova campagna di Fiat Professional

E' on air sui diversi media (TV, radio, stampa e digital) e diffusa prima in Italia e successivamente in altri Paesi europei, la nuova campagna multi-soggetto dedicata ai veicoli di Fiat Professional, il marchio di FCA che da oltre un secolo è al fianco dei professionisti non solo nel loro lavoro quotidiano ma anche dopo. Infatti, c'è sempre un amico, un familiare o un vicino pronto a chiedere un favore nei momenti più improbabili. E un vero professionista affronta qualunque sfida, anche quelle meno consuete.

Ideata e realizzata dall'agenzia Leo Burnett, la campagna di comunicazione si sviluppa intorno a questo "impegno" continuo dei professionisti che però possono sempre contare sugli affidabili veicoli di Fiat Professional. Del resto, il marchio italiano è il miglior partner del mondo produttivo grazie alla sua ampia e articolata gamma che ricopre ogni mission di lavoro, grazie anche alla grande versatilità negli allestimenti. Insomma, un'offerta "full liner" che risponde a qualunque tipologia di trasporto, di persone o merci, e che copre tutti i segmenti - dalle car-derived van ai grandi furgoni - proponendo ogni tipo di carrozzeria, portata e volume, oltre a offrire una completa scelta di varianti di passo, lunghezza e altezza e vanta motori ad alta efficienza e con diverse alimentazioni.

Tutti gli spot sono stati diretti dal regista Harald Zwart per la Casa di Produzione Indiana mentre l'intera campagna di comunicazione è pianificata dall'agenzia Starcom.