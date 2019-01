E' on air la nuova campagna pubblicitaria della Citroen C5 Aircross

- E con il bagagliaio Best in Class da 580 L a 720 L, nessuno deve rinunciare alla propria attrezzatura, senza eccezioni.

Arnaud Belloni, Direttore Marketing e Comunicazione Citroën: «La campagna è ispirata alle aspettative dei nostri Clienti, che scelgono un SUV non solo per l’aspetto estetico ma per affrontare anche le strade più impegnative nel massimo del comfort. Perché solo alla fine di un viaggio davvero confortevole, siamo pronti al 100% ad affrontare qualsiasi avventura !».

Distribuita sui media tradizionali e digitali, la campagna è diffusa in Francia dal 3 gennaio 2019 e in Europa in contemporanea con i lanci commerciali del veicolo. Il video è proposto in due formati: 30 e 60 secondi.

In Italia, dove la campagna pubblicitaria è partita il 13 gennaio, il video è proposto nel solo formato da 30’’.

In sinergia con la TV, il lancio commerciale di Nuovo SUV CITROËN C5 AIRCROSS sarà sostenuto anche con stampa specializzata e quotidiana, comunicati radio e digital.