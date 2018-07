E-Prix:Sam Bird punta al secondo posto del Campionato di Formula E

Oggi si corre l'ultima gara della stagione 2017-2018 della Formula E il pilota del DS Virgin Sam Bird è ora il secondo posto nel Campionato. Dopo la prestazione dell’ePrix di New York di ieri, conclusa a punti, il britannico non può più strappare il titolo a Jean-Éric Vergne.

Il pilota DS Virgin Racing ha conquistato il nono posto della prima gara del week end, tracciata sul circuito di Red Hook, a Brooklyn. Sam Bird ha attaccato fino alla fine ma non è riuscito a concretizzare gli obiettivi di vittoria.Conserva comunque la seconda posizione in classifica generale, con sedici punti di vantaggio su Lucas di Grassi e continua a dare vita, insieme al DS Virgin Racing, alla più bella stagione nella categoria.

Il termometro a 30°C e la tempertura in pista di 45°C hanno reso le condizioni molto difficili per i team e i piloti. Sam Bird è partito in 14 ª posizione, dietro al team mate Alex Lynn, 13°. Dopo un ottimo avvio di gara, i due piloti sono rapidamente passati nella top 10.

La più lunga gara della stagione ha richiesto un’attenta gestione dell’energia. A metà gara Sam Bird è passato ai box in 9 ª posizione, con Alex Lynn arretrato di qualche posto.

Negli ultimi giri, nella parte più veloce del circuito, Alex Lynn ha perso il posteriore della monoposto sbattendo contro le barriere di sicurezza, incidente che ha richiesto la neutralizzazione della gara dietro alla safety car. Con la gara ridotta di due giri, Sam Bird è stato protgonista di un ultimo sprint per tentare la rimonta in classifica e rimanere in corsa per il titolo. Dopo aver superato Nicolas Prost, il pilota DS Virgin Racing è passato sotto la bandiera a scacchi in nona posizione. Con il quinto posto Jean-Éric Vergne segna punti sufficienti per mettersi al riparo dal rivale nell’ultima gara.

Sam Bird : «Oggi ho dato il massimo ma non è stato sufficiente. Sapevamo che, con il nuovo tracciato e un ePrix più lungo, il week end sarebbe stato difficile. Siamo comunque orgogliosi del lavoro di quest’anno, frutto del duro lavoro del team. Mi congratulo con Jean-Éric Vergne che merita questo titolo »

Alex Lynn : «Per me e per tutto il team è stata una gara difficile. Stiamo per lasciarci alle spalle questo ePrix, e dobbiamo concentrarci sull’ultima manche di domani, con la speranza di concludere l’anno con una nota positiva e confermare il terzo posto di DS Virgin Racing nella classifica Team.»

Sylvain Filippi, Direttore Generale di DS Virgin Racing: « Tutto il team ha lavorato molto duramente oggi, perché sapevamo di affrontare una dura sfida. La gestione dell’energia è stato il punto critico di questa prova . Rimane una sola gara, e so che tutti vogliono concludere in bellezza la nostra migliore stagione in Formula E. »

Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance: «Complimenti a Jean-Éric Vergne, vincitore al termine di una gara piena di colpi di scena. Ora dobbiamo fare il possibile per difendere il secondo posto di Sam Bird e il terzo di DS Virgin Racing nella classifica Team. Ottenere questi risultati sarebbe una grande soddisfazione. »

L’ultima gara della stagione di Formula E è in programma domenica a partire dalle 15.00 (ora locale). Maggiori informazioni su http://map.ds-virginracing.com/