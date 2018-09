E-tron, nasce la gamma elettrica Audi

Audi ha iniziato la sua offensiva di prodotto nel mondo dell’elettrico con l’anteprima mondiale della Audi e-tron, (lunga 4.901 millimetri, larga 1.935 millimetri e alta 1.616 millimetri, trazione integrale, due motori elettrici erogano complessivamente 408 CV di potenza massima e 664 Nm di coppia. Accelerare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 200 km/h).

Entro il 2025 Audi proporrà nei principali mercati mondiali 12 vetture completamente elettriche, con un terzo delle vendite rappresentato da modelli elettrificati. I modelli SUV compresi nella gamma comprendono la e-tron e la e-tron Sportback che debutterà nel 2019. Una serie di modelli con varianti di carrozzeria come Avant e Sportback faranno parte dell’offerta di prodotto. La gamma coprirà tutti i maggiori segmenti di mercato, dalle compatte alle berline.

Audi e-tron e e-tron Sportback utilizzano componenti della piattaforma modulare longitudinale Audi. Questo, assieme a numerose innovazioni soprattutto nell’ambito della propulsione, darà origine a una famiglia di prodotti e-SUV dotati di trazione quattro elettrica. Un caricamento rapido fino a 150 kW e un’elevata autonomia adatta a lunghe percorrenze sono dati di riferimento per il segmento di appartenenza.

Audi presenterà il primo membro della e-platform entro la fine del 2018: la Audi e-tron GT concept, una coupé spiccatamente sportiva, debutterà al Salone di Los Angeles. Mentre la tecnologia di questa vettura è stata sviluppata assieme a Porsche, il design e il carattere della e-tron GT concept rispecchiano inequivocabilmente il DNA Audi.

Un altro progetto congiunto nato dalla collaborazione fra i reparti di ricerca e sviluppo di Audi e di Porsche è la Piattaforma Premium Elettrica (PPE), che sarà la base per numerose gamme di prodotto Audi con propulsione elettrica che andranno dal segmento C al segmento F.

Sia i SUV sia le varianti tradizionali saranno sviluppati su questa piattaforma. Un elemento di forza della PPE è l’essere stata sviluppata appositamente per la guida elettrica, offrendo così vantaggi dal punto di vista del peso, delle batterie e delle proporzioni del telaio.

Molti marchi del Gruppo Volkswagen stanno collaborando allo sviluppo di una piattaforma modulare elettrificata (MEB) che servirà da base per la produzione in serie dei modelli e-Audi, in particolar modo nel segmento B. Un modello inoltre verrà sviluppato appositamente per incontrare i requisiti dell’importante mercato cinese.