EcoTest ADAC: BMW X2, Volvo XC60,Peugeot 308: è la Peugeot 308 la più “pulita"

Le case automobilistiche hanno vantato per anni che i loro modelli soddisfano naturalmente i rispettivi requisiti per la protezione dell'ambiente e della salute. L'indignazione del pubblico è stata tanto maggiore quanto è diventato chiaro che i limiti di ossido di azoto della maggior parte delle autovetture diesel sono testati sul banco di laboratorio, ma non in realtà sulla strada.

E ancora oggi non è stata fatta chiarezza. Poiché le misurazioni EcoTest dell'ADAC con il realistico ciclo WLTP dimostrano che anche molti moderni diesel con lo standard Euro 6 attualmente valido non sono puliti in condizioni quotidiane. Tra i modelli misurati fino alla fine del 2017, c'erano solo nove veicoli diesel conformi al limite di 80 milligrammi di NOx per chilometro.

Ma ora qualcosa cambia radicalmente: dal 1° settembre 2019, tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono conformarsi al nuovo standard di emissione TEMP Euro 6d. Cosa c'è di diverso? Il limite di NOx di 80 mg / km rimane lo stesso, ma il ciclo di prova è nuovo: al posto del vecchio NEDC, viene ora utilizzato il ciclo di prova mondiale per veicoli leggeri armonizzati (WLTC). Tuttavia, nell'EcoTest si cercherà di essere più vicini alla realtà; ad esempio, si terranno conto delle luci di marcia diurna, della climatizzazione, di un carico utile di 200 kg e un ulteriore ciclo autostradale ADAC.

ADAC EcoTest ha esaminato per la prima volta tre modelli diesel con l'ultimo standard di emissioni Euro 6d TEMP sul banco di prova e su strada: una BMW X2 xDrive20d Steptronic , una Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDi 180 EAT8 e una Volvo XC60 D5 AWD Geartronic. Tutti e tre i veicoli sono dotati di SCR-Kats (riduzione catalitica selettiva), inclusa l'iniezione di urea a richiesta controllata (AdBlue).

Cosa significa esattamente Euro 6d TEMP? Euro 6d-Temp è uno standard di limiti di emissione legiferato. Attualmente è considerato un prerequisito per l'omologazione per le auto che sono state recentemente sviluppate sul mercato. Per testare i valori limite, non è più il ciclo di test NEDC ma il ciclo di test WLTP e un test RDE eseguito sulla strada che sono necessari. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx), un diesel deve pertanto rispettare il limite di 80 g per chilometro sul rotolo e non deve superare i 168 g sulla strada. Nel 2020, Euro 6d-Temp sarà sostituito dallo standard 6d. Quindi l'auto diesel sulla strada è consentita solo con un valore di 120 g NOx / km.

Conclusione: tutti mantengono i valori di NOx

Volvo XC 60 Diesel: i test sono passati senza problemi, purtroppo ad alto consumo

Sia sul banco prova che sulla strada, i veicoli possono convincere nel test. Grazie all'ultima tecnologia di pulizia, le emissioni di ossido di azoto vengono effettivamente ridotte. I valori sono costantemente bassi in BMW e Peugeot e sono al di sotto del limite di 80 mg / km in quasi tutti i cicli EcoTest. La ricompensa per entrambi: quattro stelle nell'ADAC EcoTest.

La Volvo, che ha anche un buon rendimento complessivo con gli ossidi di azoto, paga grazie al suo elevato peso in termini di consumo, perché il test estremo supplementare sull'autostrada emette molto più NOx di quanto consentito. Pertanto, più di due stelle non fanno parte della Volvo nell'ADAC EcoTest, ma gestisce facilmente il limite legale.

Sulla strada, tutti e tre i veicoli di prova sono ben al di sotto del limite RDE di 168 mg / km valido per il TEMP 6d e quindi confermano i valori del banco di prova. Anche i buoni risultati delle misure su strada devono essere enfatizzati perché sono stati realizzati a temperature più basse del solito sul banco di prova.

I risultati di BMW e in particolare di Peugeot dimostrano il potenziale anche sotto carico pesante nella loro tecnologia di pulizia e mettono così in ombra anche alcuni motori a benzina. Thomas Burkhardt, vicepresidente alla tecnologia per ADAC: "Ovviamente c'è stato un ripensamento dei costruttori di veicoli, perché hanno installato molte più tecnologie di pulizia nelle macchine di quanto dovrebbero realmente. Se altri produttori usano i loro modelli allo stesso modo, allora siamo sulla strada giusta”.

I risultati dei test

BMW X2 Peugeot 308 Volvo XC60

Consumo EcoTest 5,8 l/100 km 5,9 l/100 km 7,1 l/100 km

Punti Consumo / CO 2 23 21 9

Punti inquinanti 48 50 37

Punti totali 71 71 46

stella **** **** **

schema di valutazione:

da 90 punti = ***** 70-89 punti = **** 50-69 punti = *** 30-49 punti = ** 0-29 punti = *