EICMA 2018: Quadro Vehicles stravolge il concetto di mobilità su quattro ruote

Alla 76esima edizione di EICMA,Quadro Vehicles presenta “ADVANCED MOBILITY SOLUTIONS”. Espressione di un innovativo concetto di mobilità urbana ed extraurbana, l’azienda ha l’obiettivo di facilitare gli spostamenti, attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a divertire, superare lo stress causato dalla congestione del traffico e a garantire una elevata sicurezza su strada. Uno stand dedicato all’innovazione con l’esposizione di ben 9 veicoli, tra cui emergono 2 protagonisti indiscussi: il nuovo brand Nuvion con “The New City Mover”, il primo Light-Weight Urban Vehicle (LUV) al mondo e l’immancabile marchio QooderTM con il nuovissimo concept XQooder per una guida “off-road”.

In mostra anche: Qooder in versione superaccessoriata; il modello utilizzato per l’edizione HAT e lo speciale “Steinbock” limited edition. Inoltre, non possono mancare i 3 esemplari del QV3, tra cui la versione speciale “Edelweiss”.

NUVION “THE NEW CITY MOVER”: IL PRIMO LIGHT-WEIGHT URBAN VEHICLE (LUV) DEL PANORAMA MONDIALE

All’interno di questo palcoscenico, dedicato alla mobilità innovativa, il brand Nuvion presenta il nuovo concetto di Light-Weight Urban Vehicle (LUV) declinato in due esemplari. Questo nuovo prodotto “The New City Mover” è un 3 ruote da 300cc, guidabile anche con la patente B, con peso inferiore ai 200 Kg e di dimensioni contenute per una più facile manovrabilità. In virtù della sua leggerezza, il rapporto peso-potenza è ai livelli degli scooter a 2 ruote “best-in-class”. Grazie alle sue peculiarità, il veicolo è capace di attrarre molteplici tipologie di driver: è il più compatto della sua categoria, ha colori vivaci, un design urbano e caratteristiche tecnologiche avanzate.

Tra i suoi requisiti troviamo:

- Lunghezza: 1.973 mm

- Larghezza: 740 mm

- Altezza sella: 760 mm

- Interasse: 1.430 mm

- Velocità massima >125 Km/h

Una delle principali novità di Nuvion “The New City Mover” è rappresentata dalla versione elettronica dell’HTS Hydraulic Tilting SystemTM, e-HTSTM, che aggiunge il blocco elettronico a pulsante alla tecnologia brevettata da Quadro Vehicles, continuando a garantire una guida fluida e stabile anche nelle peggiori condizioni stradali.

“Nuvion “The New City Mover” ha uno stile fresco, colorato e dinamico, l’ideale per diventare la nuova icona della città.” - Commenta Gagliardo. - “È dotato di un’anima trasversale e coniuga bene 2 elementi: il divertimento e la guida sicura.”

XQOODER: IL PRIMO “LIGHT ENDURO” A 4 RUOTE TILTING

Ad EICMA 2018 un altro brand a presentare grandi novità è QooderTM con l’esordio di XQooder, nuovo prodotto che garantisce lo stesso livello di sicurezza e stabilità di un Qooder tradizionale ma, allo stesso tempo, ne amplifica il divertimento di guida, in una versione più “estrema” anche off-road.

“Con XQooder l’enduro non è più un universo dedicato unicamente ai motociclisti esperti, ma permette a tutti di vivere un’avventura su sentieri sterrati. Il ‘concept’ nasce dalla partecipazione del nostro team alle due ultime edizioni della manifestazione motociclistica Hard Alpi Tour (HAT). In entrambe le occasioni, una flotta di veicoli a marchio QooderTM ha attraversato un percorso di circa 580 Km, composto da strade sterrate per il 60% e per il restante da un itinerario che solo moto specializzate nell’off-road sono in grado di completare.” Sottolinea Paolo Gagliardo, Ceo di Quadro Vehicles SA.

Il suo design rivede complessivamente l’ergonomia del veicolo, con posizione di guida tipica motociclistica, e specificatamente enduro, con sella, manubrio e pedana che consentono di adattare il triangolo ergonomico in base alla tipologia di guida. Il serbatoio è stato posizionato avanti al motore, per accentrare le masse e rendere il veicolo ancora più agile. Il frontale ha una linea affilata e protettiva, per ospitare il quadrilatero anteriore e l’inedito HTSTM Multi-road, presente su anteriore e posteriore, sistema che garantisce una maggiore performance in piani scoscesi e terreni accidentati tipici delle condizioni off-road. La parte posteriore è stata invece snellita con un codino alto e rastremato che garantisce leggerezza, dinamismo e linee essenziali.