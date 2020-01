EICMA firma l’Edizione 2020 degli Internazionali d’Italia Motocross

EICMA sarà nuovamente title sponsor della più importante preseason del campionato mondiale di motocross. La serie di tre gare, organizzata da Off Road Proracing sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, vedrà infatti anche quest’anno la partecipazione dei Top Team e dei migliori piloti MX a livello internazionale, come il campione 2019 Tim Gajser, rider del calibro di Gautier Paulin, Clement Desalle, Romain Febvre e tanti altri ancora. Prima tappa domenica 26 gennaio sulle sabbie del circuito di Riola Sardo (Or); seguiranno poi gli appuntamenti di Ottobiano (Pv) il 2 febbraio e quello di Mantova il 9 febbraio.

Il mini campionato targato EICMA si conferma quindi come uno dei test più significativi per mezzi e piloti in vista dell’apertura della lunga stagione iridata MXGP prevista per il 1° marzo sulla pista di Matterley Basin in Gran Bretagna.

Ma la serie italiana è soprattutto un evento atteso da migliaia di appassionati, operatori e addetti ai lavori. “Per questo – ha sottolineato il Presidente diEICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto – abbiamo scelto di rinnovare la nostra sponsorship a una iniziativa tutta italiana ma dal respiro internazionale, che cresce insieme alla passione per questa magnifica disciplina”.

“È il secondo anno che apriamo le attività di promozione del nostro evento espositivo con gli Internazionali d’Italia di Motocross, qui – ha aggiunto Dell’Orto – troviamo gli stessi valori di EICMA: la passione, la dedizione e lo straordinario impegno che l’industria delle due ruote profonde nel mondo racing. Per noi è un’opportunità di visibilità molto interessante per stare con la nostra gente e per far battere il cuore di EICMA anche sui campi gara”. La strada verso l’edizione 2020 - che si terrà a Rho Fiera Milano dal 5 all’8 novembre - è quindi aperta.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su www.offroadproracing.it (YouTube e Facebook). Sono inoltre programmati servizi in post produzione su RAISPORT, tre highlights, ciascuno di 60’ il giovedì sera. Infine, gli Hashtag da seguire sui social: #INTMX #RoadToEicma2020.