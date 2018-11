BMW Motorrad: tante interessanti novità presenti ad EICMA

BMW Motorrad a EICMA 2018 è presente in forze, con tante novità, a partire dalla sportività per eccellenza, la nuova BMW S 1000 RR. Con un motore e delle sospensioni profondamente rinnovati, una potenza cresciuta di 8 cv, fino a 207 cv e un peso ridotto da 208 a 197 kg (193,5 con l’M Package), la supersportiva lanciata per la prima volta nel 2009 entra oggi nella sua terza e completamente rinnovata generazione.

Oltre all’incremento di performance, gli altri obiettivi erano di rendere la nuova RR almeno un secondo più veloce rispetto alla sua precedente versione, creare un design più vicino alle necessità del pilota ed assicurare il massimo controllo e guidabilità. Sia nell’uso quotidiano, che tra le curve delle strade di campagna o nella guida ad alte prestazioni in pista, la nuova RR non lascia mai a desiderare. Specialmente perché BMW Motorrad ha portato i sistemi di assistenza, come i controlli di trazione, l’anti-impennata, l’ABS e l’Hill Start Control, ad un livello completamente nuovo; lo stesso vale per il nuovo sistema di illuminazione a LED e per l’ampio schermo TFT.



EICMA 2018 - Intervista Salvatore Nanni Direttore BMW Motorrad Italia

Non solo: per più di dieci anni, i modelli GS della serie F hanno definito la gamma premium nel segmento delle moto da viaggio ed enduro di media cilindrata. I suoi eccezionali punti di forza sono l'assoluta familiarità con le lunghe distanze, la guida dinamica e le superiori qualità in fuoristrada. In aggiunta alle nuove BMW F 750 GS e F 850 GS presentate nell'autunno 2017, la nuova F 850 GS Adventure amplia la gamma premium BMW Motorrad in questo segmento.

Ispirandosi al carattere dinamico e alle potenzialità fuoristrada della F 850 GS, la nuova Adventure unisce alla perfezione l’agilità e il confort, nonché maggiori qualità nel fuoristrada e più alta propensione ai lunghi viaggi. Come i leggendari modelli BMW GS Adventure, la nuova F 850 GS Adventure offre agli appassionati di enduro e ai globetrotter la compagno perfetta nella classe media per esplorare in moto gli angoli più remoti del pianeta: nuovo motore bicilindrico in linea potente (95 cv) e raffinato con due alberi di equilibratura e un intervallo di accensione di 270/450 gradi. I progettisti sono riusciti a ottenere un suono potente ed emozionante utilizzando un albero motore con due alberi di equilibratura e un intervallo di accensione di 270/450 gradi.

Le vibrazioni vengono assorbite dai due alberi di equilibratura del nuovo motore. Una frizione anti-saltellamento e auto- registrante richiede solo l'applicazione di una leggera forza, mentre la diminuzione della coppia frenante del motore aumenta anche la sicurezza di marcia. La trasmissione alla ruota posteriore passa attraverso il cambio a sei marce con trasmissione secondaria ora posizionata sul lato sinistro.

Ancora: da decenni la spinta propulsiva del motore Boxer dei modelli BMW Motorrad R, RS e GS Adventure è sinonimo di carattere, potenza e affidabilità, quando si tratta di affrontare la guida dinamica su strade di campagna e nel turismo sportivo, o di godere pienamente della guida sulle lunghe distanze. Da oltre 25 anni BMW Motorrad punta sulla tecnologia a quattro valvole, combinata con l’iniezione elettronica e il catalizzatore con sonda lambda, per ottenere i migliori risultati possibili in termini di potenza e coppia, efficienza e compatibilità ambientale.

La versione migliorata del motore boxer con tecnologia BMW ShiftCam assicura ancora più potenza sull’intero arco di giri, minori valori di emissione e di consumo nonché una silenziosità di funzionamento e una fluidità di marcia ottimizzate. Grazie all’evoluzione completa del motore boxer, le nuove R 1250 R, R 1250 GS e R 1250 GS Adventure raggiungono un nuovo livello di potenza e coppia, ma non solo. Anche la silenziosità di funzionamento e la fluidità di marcia, soprattutto ai bassi regimi, sono state sensibilmente ottimizzate. Il nuovo propulsore raggiunge inoltre valori di emissione e di consumo migliorati e convince per il suo sound particolarmente piacevole. Per ottenere questo risultato è stata impiegata per la prima volta nei motori BMW Motorrad la tecnologia BMW ShiftCam, una tecnica per la fasatura e l’alzata variabile delle valvole sul lato aspirazione.

Dulcis in fundo, ad EICMA è presente anche il nuovo BMW C 400 GT. Il Gran Turismo tra gli scooter di medie dimensioni per un comfort eccellente, prestazioni dinamiche, e divertimento alla guida. La variante Gran Turismo dello scooter di medie dimensioni, orientata a maggiore comfort e maggiore versatilità di guida. In città, nel traffico verso l'ufficio, in sella dopo lavoro o durante il weekend, il nuovo C 400 GT è il partner perfetto con cui godersi il tempo libero, anche in compagnia. Il C 400 GT è alimentato da un motore monocilindrico a efficienza ottimizzata con una potenza di 34 CV, lo stesso del C 400 X. La trasmissione della potenza avviene tramite un cambio CVT a variazione continua e ad una trasmissione ad elevata rigidità torsionale sul forcellone accoppiata ad un innovativo sistema di cuscinetti per il forcellone che minimizza le vibrazioni, garantendo quindi massimo comfort.