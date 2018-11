EICMA 2018 : date, orari, prezzi e novità

Mancano poche ore poi i riflettori dei padiglioni di Rho Fiera si accenderanno sulla 76° edizione di EICMA, dove gli appassionati di tutto il mondo potranno scoprire tutte le novità delle case per la nuova stagione, intanto guardiamole in video. Una delle novità più interessanti di quest’anno riguarda la modalità d’acquisto del biglietto. Qui prezzi, info, orari e date

Temporary Bikers Shop

Torna per il quinto anno consecutivo il Temporary Bikers Shop, l’esclusivo spazio commerciale dedicato ai motociclisti. In quest’area è possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. Da quest’anno è inoltre ospitata anche una selezione dedicata ai veicoli usati e moto d’epoca. L’area si trova all’interno del PADIGLIONE 9.

Area Star Up e Innovation

Spazio alla creatività, al progresso e ai giovani imprenditori. Start Up e Innovation è l’area dedicata al futuro e alle nuove idee nel settore delle due ruote. EICMA offre anche quest’anno un’opportunità unica a realtà nascenti che si affacciano al mondo delle due ruote. L’area Start Up e Innovation è una scommessa di EICMA sui giovani, dove gli startupper presentano al grande pubblico idee, soluzioni e prototipi. Inoltre, lo spazio ospita i lavori degli studenti universitari che hanno partecipato Concorso sul Design Moto promosso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) in collaborazione con ADI (Associazione per il Disegno Industriale). L’area è collocata all’interno del PADIGLIONE 11.

Area E-Bike

È lo spazio dedicato alla mobilità a pedalata elettrica. Viene riproposto ancora più grande, raddoppiato rispetto all’edizione precedente, e animato dai principali protagonisti dell’industria di riferimento. Spinto anche dai successi di mercato, l’universo E-Bike trova in quest’area una vetrina internazionale, dove è possibile toccare con mano tutte le novità e gli ultimi modelli prodotti delle aziende italiane ed internazionali. L’innovazione è da sempre protagonista ad EICMA, qui trovano spazio le nuove tendenze e le soluzioni più avanzate che riguardano la mobilità su due ruote. L’area E-Bike è questo e tanto altro ancora. Tutta da scoprire, al PAGIGLIONE 22.

MOTOLIVE

Immancabile l’area esterna MotoLive, lo spettacolare ed adrenalinico contenitore racing di EICMA, dove i visitatori potranno assistere a competizioni e lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Un’occasione privilegiata per vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose discipline off-road e per entusiasmarsi con i momenti dedicati al Freestyle Motocross e al Trial Acrobatico.

Tra le gare titolate sono previste quest’anno le finali degli Internazionali d’Italia di Supercross, la Gara Internazionale di QuadMX e le finali del Challenge Yamaha MX e EX.

RIDEMOOD

RIDEMOOD è lo spirito di EICMA che esce dai padiglioni fieristici e contamina la città, la cultura e la passione per le due ruote che animano le vie di Milano e accendono il capoluogo lombardo attraverso eventi, istallazioni e spettacoli di intrattenimento. RIDEMOOD è un contenitore per raccontare l’esperienza di “essere rider”, contaminando un pubblico non necessariamente appassionato. Quest'anno sono molteplici i poli cittadini di riferimento: il "motoquartiere" dell'Isola, la "creative nightlife" di Porta Venezia, il "clubbing district", che va da Garibaldi a Sempione, l'"east side" di Lambrate, il "rebelot" del Navigli e del Ticinese. E poi la Rinascente con il suo ormai tradizionale e spettacolare "Love to Ride" e altre realtà "fuori dai luoghi comuni".

I BIGLIETTI

Una delle novità più interessanti di quest’anno riguarda la modalità d’acquisto del biglietto. Per la prima volta i visitatori possono infatti entrare in possesso del proprio titolo d’ingresso direttamente su eicma.it ad un prezzo di 19 euro. La nuova opzione di vendita è disponibile al link www.eicma.it/ticketshop oppure cliccando su "Acquista ora" direttamente dalla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. Alle tariffe indicate sono aggiunti 1,50 euro di commissioni fisse per un prezzo finale chiuso e trasparente. Il costo del biglietto acquistato direttamente in fiera è invece di 23 euro. Inoltre, il solo ulteriore canale di vendita on line, ufficiale e autorizzato, è ancora una volta Ticketone.it.

IL CONCORSO COLLEGATO AL BIGLIETTO

Al biglietto è collegato quest’anno il concorso “Visita EICMA 2018 e vota il tuo stand preferito, potrai vincere fantastici premi”. Partecipare è semplice: basta acquistare un titolo d’ingresso, accedere al sito internet www.eicma.it dal 6 al 10 novembre, inserire il codice riportato sul biglietto (CONTEST CODE) e votare, secondo il proprio gusto, lo stand con l’allestimento più bello. Successivamente verranno estratti i vincitori del concorso tra coloro che hanno partecipato, in palio numerosi premi prestigiosi dedicati agli amanti delle due ruote. Maggiori informazioni al seguente link: https://www.eicma.it/it/novita_2018/concorso/

EICMALAND

EICMALAND è un’altra novità esclusiva dell’Edizione 2018. È il primo free party dedicato alle due ruote, una serata speciale al culmine di EICMA, che si terrà sabato 10 novembre all’ Alcatraz di Milano. Musica, passione, intrattenimento e spettacoli animeranno un evento unico. Alla serata saranno presenti anche i protagonisti dell’industria motociclistica, che riceveranno direttamente dal Presidente di EICMA Andrea Dell’Orto gli Awards del concorso “Visita EICMA 2018 e vota il tuo stand preferito, potrai vincere fantastici premi”. Il contest è un riconoscimento all’impegno degli espositori nella loro proposta espositiva e prevede tre categorie suddivise per metratura degli stand: fino a 50 metri quadrati, da 51 a 199 mq e oltre i 200 mq.

GLI ORARI

Gli orari di apertura 2018. STAMPA : martedì 6 novembre dalle 8.30 alle 18.30;

mercoledì 7 novembre dalle 9.00 alle 18.30. OPERATORI : martedì 6 novembre dalle 12 alle 18.30;

mercoledì 7 novembre dalle 9.00 alle 18.30. PUBBLICO : giovedì 8 novembre dalle 9.30 alle 18.30; venerdì 9 novembre dalle 9.30 alle 22.00, con accesso gratuito al pubblico femminile; sabato 10 novembre dalle 9.30 alle 18.30; domenica 11 novembre dalle 9.30 alle 18.30.

LE MOTO PARCHEGGIANO GRATIS

Per chi raggiunge il quartiere espositivo in moto, EICMA offre un servizio di parcheggio coperto gratuito (PM1 – Porta Ovest del comprensorio fieristico).