Eicma 2018: debutta la HARLEY-DAVIDSON LIVEWIR

Poche ore ancora poi Harley-Davidson LiveWire™ elettrica farà il suo debutto all’ EICMA, il 6 novembre prossimo. La prima esposizione pubblica in Europa della LiveWire™ a propulsione elettrica darà ai visitatori della rassegna la possibilità di venire a contatto con la moto che andrà effettivamente in produzione – in precedenza era stata vista solo in forma di prototipo.

In vendita già dal 2019, LiveWire™ è il primo di una serie di veicoli elettrici a due ruote che Harley-Davidson® realizzerà, come annunciato lo scorso mese di luglio nell’ambito della strategia di crescita accelerata della Motor Company – definita “More Roads to Harley-Davidson”. Tale strategia di crescita accelerata è di fatto un approccio aggressivo e dalle molte sfaccettature finalizzato a espandere il bacino di clienti motociclisti, a entrare in nuovi segmenti di mercato e a cambiare l’esperienza d’acquisto Harley-Davidson. Insieme alla LiveWire™ la Motor Company ha anche annunciato i modelli Adventure e Streetfighter, che saranno lanciati nel 2020.

EICMA 2018 sarà anche l’occasione per l’annuncio del vincitore assoluto del contest globale Battle of the Kings 2018. Battle of the Kings è il più grande concorso di customizzazione riservato ai concessionari, con specialisti di personalizzazione di oltre 300 concessionarie Harley-Davidson® di 30 diversi Paesi in lizza per il titolo 2018. La sfida per i concessionari in gara era di realizzare una special Harley-Davidson customizzata usando le infinite possibilità del catalogo Harley-Davidson Genuine Motor Accessories e con