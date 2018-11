EICMA 2018: la mototerapia dona il sorriso

La moto è gioia, non solo per gli appassionati. La 76° Edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, in programma fino a domenica 11 novembre a Fiera Milano-Rho, ha accolto stamane, nell’arena di MotoLive, il progetto di mototerapia Moto e Musica Senza Barriere targato Vanni Oddera, il Rider di fmx che ha scelto di donare la propria passione per aiutare gli altri. Un’intera giornata dedicata ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino evoluzioni, salti e acrobazie, ma soprattutto di vivere in prima persona l’esperienza emozionante di salire su una moto da cross accompagnati dallo stesso Oddera e da tutta la famiglia di freestyler di DaBoot.

EICMA conferma la propria attenzione verso i progetti di carattere sociale e in particolare a quello di Vanni Oddera, sostenuto durante tutto l’anno dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE. Sono infatti ormai otto anni che EICMA supporta e condivide il valore, le finalità e soprattutto i benefici che la mototerapia di Oddera ha regalato nel tempo a numerosi bambini e ragazzi disabili. Un modo unico per unire l’amore per le due ruote a quello per il prossimo.